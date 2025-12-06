«سنگ سفید» آب شرب ندارد؛ ضرورت ورود آب و فاضلاب

حجت‌الاسلام علیرضا طهوری احمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم ورود فوری شرکت آب و فاضلاب شهرستان بهار برای تأمین آب شرب اهالی اظهار کرد: پس از ناامیدی از اقدام دستگاه‌های مسئول، با کمک خیرین چاه آب حفر کردیم اما امکان تأمین تجهیزات تخصصی تصفیه و انشعاب را نداریم.

وی افزود: هرچه منتظر اقدام شرکت آب و فاضلاب برای تأمین آب آشامیدنی روستا ماندیم نتیجه‌ای حاصل نشد، از این رو با کمک خیرین آب‌رسان و مشارکت مردم، چاهی به عمق ۲۵ متر حفاری کردیم، اما تأمین تجهیزات تخصصی تصفیه و ایجاد انشعابات بر عهده شرکت آب و فاضلاب است و از توان مردم خارج است.

دهیار سابق سنگ سفید با بیان اینکه هزینه حفر چاه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از محل کمک‌های مردمی و خیرین انجام شد، گفت: تاکنون شرکت آب و فاضلاب هیچ چاه آبی در روستا احداث نکرده و اکنون انتظار می‌رود حداقل برای تکمیل و تجهیز تخصصی این چاه اقدام کند.

امام جماعت روستای سنگ سفید با بیان اینکه به دلیل حجم مسئولیت‌ها از دهیاری استعفا داده است، خاطرنشان کرد: حدود چهار سال است که به عنوان روحانی و امام جماعت در روستا خدمت می‌کنم.

وی درباره پروژه‌های عمرانی مذهبی روستا نیز گفت: ساخت حسینیه امام حسین (ع) حدود هفت سال است آغاز شده و با زیربنای بیش از ۵۰۰ مترمربع در سه طبقه و با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان که تمام آن توسط مردم روستا تأمین شده، در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد.

طهوری همچنین از مرمت یکی از مساجد روستا خبر داد و گفت: این پروژه با هزینه‌ای حدود ۵۰۰ میلیون تومان و با مشارکت خیرین و اهالی انجام شده است.

وی با اشاره به مسجد قدیمی «امام جعفر صادق» (ع) با قدمتی ۷۰ ساله که در پایین‌دست روستا واقع شده افزود: ساختمان‌های اطراف این مسجد تخریب شده و سال‌ها خارج از محدوده روستا قرار داشت؛ اما در دوران مسئولیتم در دهیاری پیگیری کردم تا این مسجد به محدوده روستا الحاق شود.

امام جماعت روستا سنگ سفید با اشاره به دوره‌ای که فعالیت پایگاه بسیج به دلیل اشتغال جوانان به رانندگی ماشین‌های سنگین متوقف شده بود، گفت: پس از اتمام سطح یک حوزه علمیه و آغاز تحصیل در حوزه ملأ آخوند همدانی، با وقت بیشتری که داشتم فعالیت پایگاه بسیج را با کمک جوانان روستا احیا کردیم.

طهوری در پایان با اشاره به جذب کودکان از سنین حدود ۱۰ سالگی در فعالیت‌های مسجد و بسیج گفت: برخی انتقاد می‌کردند چرا جذب در سنین پایین انجام می‌شود اما معتقدم طبق حدیث امام جعفر صادق (ع) که می‌فرمایند «جوانی که از کودکی قرآن بخواند، قرآن با گوشت و پوست او آمیخته می‌شود»، باید از امروز روی نسل کودک سرمایه‌گذاری تربیتی کرد تا در آینده با احساس مسئولیت به رفع مشکلات مردم روستا بپردازند.