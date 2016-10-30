به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رادیو ایران با حضور بهنام احمدپور مبارکه مدیر رادیو ایران و سایر مدیرگروه های این شبکه امروز یکشنبه نهم آبان ماه برگزار شد.

احمدپور در ابتدای این نشست به حضور برنامه رادیویی «ایرانی آنلاین» در جشنواره بین المللی «ABU» اشاره کرد و گفت: با تلاشی که در رادیو ایران انجام شد دوستان ما توانستند بعد از چندین سال افتخار بزرگی کسب کنند و برنامه «ایرانی آنلاین» به تهیه کنندگی حسین معصومی توانست در بخش تعاملی جشنواره «ABU» مقام اول را کسب کند.

وی در ادامه بیان کرد: این برنامه که با نام «صفحه من» در شبکه به صورت میان برنامه پخش می شود، متعلق به مخاطبان شبکه رادیو ایران است و رویکردی تعاملی دارد.

مدیر رادیو ایران با تاکید بر این فضای تعاملی تصریح کرد: یکی از امکان های تقویت هم افزایی و ایجاد شبکه ای تولید و پخش پیام، بهره گیری و ترکیب رادیو با رسانه های دیگر است. اگر امروز نتوانیم از ظرفیت سایر رسانه ها استفاده کنیم به سمت اضمحلال می رویم. اکنون رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها نیز ممکن است با چالش حضور جدی شبکه های اجتماعی مواجه باشند بنابراین باید بتوان از ظرفیت های موجود در رسانه های مختلف استفاده کرد تا به تدریج بتوانیم شبکه های اجتماعی را ایجاد کرده و از رسانه های جدا از هم فاصله بگیریم.

انتقال مطالبات و درخواست های مخاطبان در «ایرانی آنلاین»

وی با اشاره به برنامه «ایرانی آنلاین» اظهارکرد: این برنامه نیز به نوعی بین شبکه های اجتماعی، سایت، رادیو و مخاطب پیوند برقرار کرد. در این برنامه مطالبات، درخواست ها و راهنمایی های افراد نسبت به یکدیگر و درباره موضوعات مختلف منتقل می شود.

مدیر رادیو ایران با اشاره به موفقیت این برنامه رادیویی در جشنواره «ABU» تصریح کرد: جشنواره «ABU» یکی از معتبرترین جشنواره های رادیویی است و ایجاد فضای تهییجی همکاران ما در رادیو ایران در بوجود آمدن این موفقیت بی تاثیر نبود.

در ادامه یدالله گودرزی مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران با اشاره به برنامه های این گروه در حوزه کتابخوانی یادآور شد: رادیو ایران با توجه به استراتژیک بودن موضوع کتابخوانی، اقدام به برگزاری پویش کتابخوانی کرده است و این کار آبان ماه سال گذشته کلید خورد.

آغاز پویش کتابخوانی رادیو ایران از ۱۵ آبان

وی ادامه داد: مرحله دوم این پویش، اردیبهشت امسال انجام شد و حالا قرار است از ۱۵ آبان مرحله سوم پویش کتابخوانی آغاز به کار کند. در این راستا ۷۰ درصد برنامه ها نیز محتوایشان تحت الشعاع این موضوع قرار می گیرد.

وی با اشاره به هم افزایی میان نهادهای مختلف در راستای به تحقق رساندن این پویش عنوان کرد: مساله اصلی ما خواندن و معرفی کتاب است و قرار است در این راستا ارگان ها، سازمان ها، آموزش و پرورش و... نیز به پویش کتابخوانی بپیوندند. همچنین با علما و بزرگانی چون آیت الله مکارم شیرازی و حجت الاسلام قرائتی رایزنی هایی داشته ایم و با نویسندگان حوزوی هم مرتبط خواهیم شد.

«ABU» اسکار رادیویی است

در ادامه‌ مهدی زریباف مشاور مدیر شبکه در توضیحات بیشتری درباره جشنواره «ABU» بیان کرد: ما به طور متوسط در هر ماه یک یا دو جایزه داخلی و یا بین المللی برای برنامه های رادیو ایران در یک سال اخیر داشته ایم اما جشنواره «ABU» به نوعی یک اسکار رادیویی است و غول های رسانه های همچون چین، ژاپن، کره و... در این جشنواره شرکت می کنند و این یک افتخار رسانه ای است که رادیوی ما دو جایزه نهایی این جشنواره را دریافت می کند. ما برای این موفقیت از یک سال گذشته برنامه ریزی کردیم و از میان ۵۰ برنامه ۱۳ اثر را انتخاب و به جشنواره فرستادیم.

تولید ۲۶۰۰ دقیقه برنامه درباره کتابخوانی

غلامحسین طالبی مدیر اطلاعات و برنامه ریزی رادیو ایران نیز با اشاره به برنامه های مرتبط با کتابخوانی و پیگیری منویات رهبر انقلاب در این حوزه اعلام کرد که حدود ۲۶۰۰ دقیقه برنامه برای هفته پیش رو که به پویش کتابخوانی اختصاص دارد، تولید شده است که از این میان ۱۱۰۰ دقیقه برنامه زنده و ۹۰۰ دقیقه برنامه تولیدی است.

رادیو تصویری ایران بعد از ماه صفر راه اندازی می شود

در ادامه احمدپور درباره رادیو تصویری ایران که قرار است به زودی به صورت رسمی راه اندازی شود، توضیح داد: استفاده از امکان تصویر شرایط جدیدی را برای رادیو ایجاد می کند و ما در حال حاضر پخش آزمایشی رادیو تصویری ایران را در مجموعه جام جم آغاز کرده ایم. ما در این چند وقت، هر چقدر که جلوتر رفته ایم بیشتر به ظرفیت های جدید این امکان پی بردیم. استفاده از تصویر برای تعمیق پیام و شکل دادن بهتر به محتوای منتقل شده برای مخاطب است و ما می توانیم به این ترتیب ذهن مخاطب را بیشتر به تولیدکننده پیام نزدیک کنیم.

مدیر رادیو ایران درباره زمان راه اندازی رادیو تصویری ایران گفت: رادیو تصویری ایران بعد از ماه صفر افتتاح می شود و ما می توانیم از طریق ستاپ باکس تصاویر منتخبی را شاهد باشیم.

وی در پایان گفت: همانطور که می دانید در بسیاری از مناطق کشور امکان دسترسی به رادیو وجود ندارد، اما رادیو تصویری می تواند این امکان را تقویت کند و همچنین ظرفیت جدیدی برای جذب مخاطب است. تاکنون حدود چندین هزار تصویر آماده شده و قرار است در برنامه های مختلف از آنها استفاده شود. همچنین ما در رادیو تصویری ایران می توانیم از ظرفیت زیرنویس نیز بهره بگیریم.

در پایان این نشست رادیو تصویری ایران که در حال حاضر به صورت آزمایشی در جام جم راه اندازی شده است، برای اهالی رسانه پخش شد.