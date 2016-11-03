ورود سامانه جوی،سقوط درختان،قطع برق وتصادف زنجیره ای راهمراه داشت

امیر عزیزی، مسول مدیریت بحران شهرداری مشهد، شامگاه پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص خسارات وارده از باد و طوفان مشهد که از بامداد آغاز و همچنان در حال وزیدن است اظهار کرد: پنج مورد سقوط درخت در مناطق مختلف مشهد از جمله دانشگاه فردوسی مشهد، یک مورد سقوط تیر چراغ برق در خیابان امام رضا (ع)، یک مورد سقوط داربست در بلوار معلم و یک مورد تخریب دیوار منزل مسکونی در خیابان مطهری مشهد به وقوع پیوست که به طور فوری مشکل رفع شد.

مسول مدیریت بحران شهرداری مشهد افزود: با وجود بارندگی ها، موردی از آبگرفتگی درمشهد گزارش نشد و فقط صبح امروز یک مورد تصادف زنجیره ای به دلیل لغزندگی سطح جاده و عدم دقت و سرعت مطمئنه در اطراف حرم مطهر رضوی رخ داد که در آن ۲۰ خودرو با یکدیگر برخورد کردند که خوشبختانه این حوادث خسارت جانی به همراه نداشت.

وی گفت: با توجه به پیش بینی های هواشناسی از چند روز قبل اطلاعیه ای برای همه فرمانداران و روسای دستگاه های اجرایی بحران مدار و دارای ماموریت های تخصصی در حوزه بحران، ارسال و هشدارهای لازم داده شده بود برای همین از آمادگی لازم برخوردار بودیم.

عزیزی با اشاره به هماهنگی مطلوب بین نهادهای مرتبط ادامه داد : بر اساس اطلاع رسانی انجام شده مسئولان تدابیر لازم را در این زمینه اعمال کردند وشب گذشته با وجود وزش باد با سرعت ۵۶ کیلومتر بر ساعت در مشهد مشکل حادی روی نداد.

بر اساس پیش بینی ها، از شب گذشته تا یکشنبه آینده، سامانه جوی جدیدی بر استان استقرار یافته که منجر به وزش باد و بارش باران شده است. این سامانه کاهش ۱۵ درجه ای دمارا به همراه خواهد داشت.