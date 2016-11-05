استمرارنهضت عاشورابه واسطه پیام رسانی کاروان اسرا کربلا صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام سیدشهاب‌الدین حسینی در مراسم سه ساله‌های حسینی که در مصلای تبریزبرگزار شد، اظهار داشت: همایش عظیم سه ساله‌های حسینی در راستای یاد و نام‌آور سه ساله صحرای کربلا حضرت رقیه(س) و پیام آور کوچک عاشورا و برای رساندن پیام عاشورا به اقصی نقاط جهان برگزار می‌شود و برنامه‌هایی از این دست مقدمه‌ای برای درک مصائب اباعبداله‌الحسین (ع) و یاران و خانواه های باوفایش است.

وی با اشاره به نهضت پیام رسانی حضرت زینب(س) گفت: زینب(س) باعث رسوایی یزیدیان شد و حرکت امام حسین(ع) به صحنه کربلا با خانواده برنامه‌ریزی شده بود چون امام حسین(ع) برای احیاء سنت اجداد خود یعنی سنت نبوی و سنت پیغمبر و سیره حضرت علی(ع) راهی صحرای کربلا شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان افزود: اگر خانواده‌ و اهل بیت امام حسین(ع) به همراه ایشان راهی کربلا نمی شدند، دشمنان با ابزار تبلیغ خود این واقعه را وارونه جلوه می دادند و در واقع حضور آنها در واقعه عاشورا باعث احیای خون حسین (ع) شد و یزیدیان نتوانستند اصل فاجعه کربلا و مظلومیت حسین و یارانش و خانواده‌اش را سرپوش بگذارند.

وی با بیان اینکه حسین(ع) باعث ماندگاری اسلام شد، خاطر نشان کرد: استمرار نهضت عاشورا و انتقال پیام کربلا به واسطه حضرت زینب(س) است زیرا ایشان منزل به منزل تا شام رفتند و بنی امیه و یزیدیان را در مرکز خلافت خود آنها رسوا کردند.

حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: یکی از عوامل ماندگاری کربلا پیام‌رسانی این واقعه بود اگر امام سجاد(ع)، زینب (س) و حرکت‌های رباب و رقیه خاتون نبود، دشمنان بر این واقعه تاریخی سرپوش گذاشته بودند و قیام و نهضت عاشورا فراموش شده بود و باید بدانیم که منتقم واقعی خون سیدالشهداء (ع) خواد آمد.

وی با اشاره به برکات وجود حضرت رقیه(س)افزود: رقیه سه ساله پرچم دار مظلومیت خاندان رسالت و باب الحوائج است و خیلی از مشکلات توسط ایشان حل می‌شود.