به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تاریخ و تمدن غرب پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی مبانی نوشتاری و مفهومی فلسفهٔ افلاطون را با ارائه سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده ( پژوهشگر ادبیات و فلسفه) برگزار می کند.

برای درک فلسفه افلاطونی به عنوان تاثیرگذارترین حوزه فلسفی غرب لازم است تا « نوشتار و مفاهیم بنیادین این فلسفه » در بستر تاریخی آن مورد بحث قرار بگیرد. در این کارگاه به جای بررسی انتزاعی فلسفه افلاطونی، نگاهی مبتنی بر ریشه‌های فرهنگی‌-تاریخی آن مد نظر است و این که چگونه دموکراسی آتنی زمینه رشد و بلوغ اندیشه افلاطونی شد. بنابر این، مسئله اساسی در این بررسی بحث از افلاطون در متن فرهنگ و تاریخ یونان و به خصوص دموکراسی آتن است.

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی: شکل‌گیری نوشتار یونانی، بررسی اجمالی شعر کلاسیک (همر و هسیودس) و تاثیر آن بر اندیشمندان ایونی، بررسی اجمالی نوشتار اندیشمندان پیش‌سقراطی، نهضت فرهنگی سوفیست ها و تاثیر آن در ادبیات یونانی

بررسی سه مقوله اساسی زمان، مکان و شخصیت در محاورات افلاطونی با تمرکز بر محاورات پروتاگوراس، جمهور و هم‌نوشی (میهمانی)

بررسی مفاهیم « فلسفه چیست و فیلسوف کیست؟، مبنای تاریخی مفهوم ایده و برداشت افلاطون از آن، چیستی رابطه خدا و انسان، عدالت در شهر، قانون به عنوان نقطه عطف چرخش تفکر افلاطونی، شهروندی به مثابه حیات انسانی »

با هدف ارتقای مهارت عملی تحلیل متون فلسفی در محاورات افلاطونی

شرکت در این دوره برای علاقمندان و دانشجویان رشته‌های فلسفه غرب، تئاتر و ادبیات نمایشی توصیه می شود.

شرکت در این دوره برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی بلامانع است.

این دوره آموزشی ۶ ساعت ( ۴ جلسه ۱/۵ساعته ) روزهای چهارشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در محل بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴ غربی)- پژوهشگاه علوم­ انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. آغاز این دوره ۱۷ آذرماه ۹۵ است.

به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر داده خواهد شد که ارزش علمی و اداری دارد. این گواهینامه قابل ترجمه و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx?wid=۱۶۲ مراجعه کنند.