سرهنگ محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در مرز مهران حجم بالای تردد زوار وجود دارد و بر اساس تصمیم ستاد اربعین کشور توصیه شده که زائران از مرزهای شلمچه و چزابه تردد نمایند.

وی بیان کرد: به زائرانی که قصد تردد دارند توصیه می‌شود به جای مرز مهران برای راحتی تردد خود از مرزهای شلمچه و چزابه عبور نمایند.

سرهنگ آمویی گفت: کماکان تردد از مرز مهران انجام می‌شود اما بهتر است برای راحتی و رفاه حال زائران تردد از چزابه و شلمچه صورت بگیرد.

معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه افزود: هم اکنون تردد از مرز مهران نیز انجام می‌شود و مشکلی در این خصوص نیست.