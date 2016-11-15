به گزارش خبرگزاری مهر، گروه ارزیابی و انتخاب جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بخش مسابقه اجراهای محیطی، تعاملی و دیگر گونه های اجرایی تئاتر بیرونی متشکل از عطاءالله کوپال، امیر راد، فاتح بادپروا، علی ظفر قهرمانی نژاد و آزاده گنجه پس از بررسی آثار متقاضی این بخش، ۱۰ نمایش را انتخاب کردند.

در مجموع ۵۷ اثر در این بخش شرکت کرده و با انصراف ۱۰ اثر در مرحله ارزیابی، نهایت ۴۷ اثر مورد ارزیابی قرار گرفت که از این مجموعه، تعداد ۱۰ نمایش به جشنواره راه یافتند.

آثار پذیرفته شده بر اساس حروف الفبا:

ارت کار علی محمد رادمنش، خیابانی

برگرد مرا ببین کار نسیم ریاحی، شیرین فرشباف و سعید بهنام خانیکی، محیطی

پرواز عمود کبوتر دریایی دودی کار سیما شیبانی، محیطی

چهار طبقه کار محمدهادی عطایی، خیابانی

حریم شخصی کار سید جمال میرجعفری، شورایی

حق با کیه؟ کار مجید امینی، شورایی

خرده ریز کار سارا کریمیان اقبال، محیطی

زیرزمین کار مسعود ابراهیمی، خیابانی

فیش کار اعظم رضوی، خیابانی

موزه گردی کار رضا غیور (آلترناتیو)

سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از یکم تا دوازدهم بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.