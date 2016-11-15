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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۶

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد:

توزیع ۴۸ هزار بطری آب معدنی در مرز چذابه/طبخ روزانه ۵هزار قرص نان

توزیع ۴۸ هزار بطری آب معدنی در مرز چذابه/طبخ روزانه ۵هزار قرص نان

یزد ـ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به استقرار موکب الحسین(ع) سازمان اوقاف و امور خیریه در مرز چذابه، از ارسال ۴۸ هزار بطری آب معدنی از یزد برای توزیع در این موکب خبر داد.

حجت الاسلام حسین زارع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موکب الحسین (ع) در مرز چذابه توسط ادارات اوقاف استان‌های یزد، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان راه اندازی شده و تلاش شده خدمت‌رسانی شایسته ای با زائران حسینی انجام شود.

وی عنوان کرد: از اداره اوقاف استان یزد امروز یک دستگاه تریلی حامل ۴۸ هزار بطری آب به این موکب ارسال شده است.

زارع زاده ادامه داد: با ارسال یک دستگاه نانوایی سیار به این موکب، مقدمات پخت پنج هزار قرص نان در مرز چذابه فراهم شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد یادآور شد: یکی از موقوفات استان یزد با نیت طبخ آش برای امام حسین (ع) البته بدون قید مکان وقف شده که عواید این موقوفه امسال برای طبخ روزانه ۴ هزار و ۵۰۰ ظرف آش به موکب الحسین (ع) ارسال شده است.

وی همچنین از اعزام ۲۰ نانوا،‌ آشپز و خدمتگزار برای همکاری در این موکب از استان یزد خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر این مقادیری داربست برای راه اندازی موکب و تعدادی پتو برای میزبانی از زائران اربعین از اوقاف یزد به این موکب ارسال شده است.

کد مطلب 3825710

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