توزیع ۴۸ هزار بطری آب معدنی در مرز چذابه/طبخ روزانه ۵هزار قرص نان

حجت الاسلام حسین زارع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موکب الحسین (ع) در مرز چذابه توسط ادارات اوقاف استان‌های یزد، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان راه اندازی شده و تلاش شده خدمت‌رسانی شایسته ای با زائران حسینی انجام شود.

وی عنوان کرد: از اداره اوقاف استان یزد امروز یک دستگاه تریلی حامل ۴۸ هزار بطری آب به این موکب ارسال شده است.

زارع زاده ادامه داد: با ارسال یک دستگاه نانوایی سیار به این موکب، مقدمات پخت پنج هزار قرص نان در مرز چذابه فراهم شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد یادآور شد: یکی از موقوفات استان یزد با نیت طبخ آش برای امام حسین (ع) البته بدون قید مکان وقف شده که عواید این موقوفه امسال برای طبخ روزانه ۴ هزار و ۵۰۰ ظرف آش به موکب الحسین (ع) ارسال شده است.

وی همچنین از اعزام ۲۰ نانوا،‌ آشپز و خدمتگزار برای همکاری در این موکب از استان یزد خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر این مقادیری داربست برای راه اندازی موکب و تعدادی پتو برای میزبانی از زائران اربعین از اوقاف یزد به این موکب ارسال شده است.