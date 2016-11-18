به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر ظهر جمعه در حاشیه بررسی نقشه‌های هواشناسی به خبرنگار مهر گفت: در بارش اخیر برف در استان اردبیل برخی اظهار می‌کردند که از میزان بارش برف غافلگیر شده‌اند و این در حالی است که اطلاعیه و اخطاریه‌های مداوم از وضعیت جوی منتشر شده بود.

وی تنها مرجع اعلام شرایط جوی را هواشناسی دانست و افزود: استناد به اطلاعات آماری برخی سایت‌ها صحیح نیست و لازم است شهروندان اطلاعات دقیق هواشناسی را از خود اداره کل هواشناسی استان بخواهند.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: برای اطلاع ادارات از شرایط جوی نیز در زمانی که پدیده جوی خاصی رصد می‌شود تا یک هفته قبل از آن اخطاریه و اطلاعیه صادر می‌شود تا اگر تدابیر خاصی مورد نیاز است از سوی ادارات تدارک دیده شود.

دولتی مهر متذکر شد: در بارش اخیر برف نیز هیچ غافلگیری در کار نبود و از یک هفته قبل اطلاعیه صادر شده و با خبرگزاری‌ها مصاحبه شده بود.

وی با افزود: برخی ادارات انتظار داشتند که بارش‌ها به اطلاعات خردشده‌تری از جمله اینکه در کدام مناطق و به چه میزان است، اعلام شود که البته برای این موضوع ما با محدودیت امکانات مواجه هستیم.

مدیرکل هواشناسی استان در خصوص وضعیت جوی استان طی روزهای آینده اضافه کرد: با آغاز فعالیت سامانه سرد از عصر جمعه انتظار افت محسوس دما و آغاز بارش برف و باران انتظار می‌رود.

به گفته دولتی مهر مه‌آلود بودن محورهای مواصلاتی و گردنه‌ها نیز در طی روزهای آینده دور از انتظار نیست.