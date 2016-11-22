جایگاه های سوخت شهرستان ملارد زیر ذره بین نظارتی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر پخش فرآورده های نفتی شهرستان ملارد شامگاه دوشنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تلاش برای تسهیل و بهبود ارائه خدمات به مردم این شهرستان در حوزه سوخت رسانیِ جایگاه های ملارد اظهار داشت:با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده، تلاش می کنیم نظارتی دقیق، اصولی و هدفمندی را بر جایگاه های سوخت اعمال کنیم و در صورت بروزِ تخلفات احتمالی، برخوردهای قانونی بدون مسامحه لحاظ خواهد شد.

بیاتی افزود:خوشبختانه با برنامه ریزی تنظیم و طراحی شده، بازه زمانی نگهداری و ذخیره اطلاعات دوربین های مستقر در جایگاه های سوخت به ۶۵ تا ۷۰ روز افزایش پیدا کرده است.

بیاتی عنوان کرد:کیفیت ثبت و ضبط تصاویر نیز به میزان قابل توجهی ارتقا پیدا کرده و تلاش می شود با بازدید های میدانی مستمر کاستی ها، کمبودها ونارسایی های احتمالی در فوریت زمانی کنترل و مهار شوند.

مدیر پخش فرآورده های نفتی شهرستان ملارد گفت:قریب به ۳۸۰ بازدید از جایگاه های سوخت، موید عزم جدی این مجموعه برای نظارت دقیق و اصولی در این حوزه است.

وی یادآور شد:مجموعه پخش فرآورده های نفتی در این شهرستان تلاش می کند با همت و پشتکار شبانه روزی، رضایتمندی عمومی را در حوزه سوخت رسانی و ارائه خدمات به مردم به حداکثر ممکن افزایش دهد و در این راستا در حد توان و بضاعت موجود از هیچ اقدام سازنده ای دریغ نخواهیم کرد.