ژنرال بلندقامت رنو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت نگین خودرو، چندی پیش و در جریان تحویل نخستین دستگاه رنو تلیسمان به مشتریان، جمشید حسینی، مدیرعامل این شرکت، خبر از سورپرایزهای بزرگ رنو برای بازار ایران داد و اینک این سوال پیش می آید که آیا یکی از این سورپرایزها، نسل جدید رنو کولئوس خواهد بود؟
طراحی، برگ برنده در دستان رنو
نسل پیشین کولئوس هرچند ازنظر توان فنی خودروی مناسبی بود اما به دلیل طراحی سادهاش آنچنانکه باید مورد توجه قرار نگرفت. رنو اما در نسل جدید همهچیز را بهکلی دگرگون کرده است چراکه کولئوس جدید از زبان طراحی جدید رنو پیروی میکند که پیش از این مشابه آن را در تلیسمان هم دیدهایم و روی مگان جدید هم پیاده شده است. این مساله باعث شده این بار در کنار تواناییهای فنی و امکانات رفاهی بی شمار، جذابیتهای ظاهری هم به لیست بلند دلایل انتخاب کولئوس اضافه شود.
قوای محرکه و سیستم انتقال قدرت
برای این خودرو رنو از یک موتور ۲.۵ لیتری چهار سیلندر بهره برده که میتواند ۱۷۰ اسب بخار قدرت و ۲۳۳ نیوتون متر گشتاور تولید کند تا به این ترتیب کولئوس خودرویی در حد و اندازه رقبای خود در این کلاس باشد.
ضمن آنکه مصرف سوخت متوسط ۸.۱ لیتری این شاسیبلند ۱.۶ تنی نشان میدهد با خودروی کممصرفی طرف هستیم. در زمینه گیربکس، رنو بار دیگر از تجربیات و دانش خود در زمینه تولید گیربکس بهره گرفته و بر روی کولئوس شاهد عرضه گیربکس CVT با نام اختصاصی X-Tronic هستیم.
هندلینگ بینظیر
کولئوس از سیستم چهارچرخ متحرک هوشمند بهره میبرد و راننده میتواند متناسب با شرایط جاده و نیاز خود آن را بر روی وضعیت دوچرخ متحرک (برای جادههای معمولی و تردد در شهر)، چهارچرخ متحرک هوشمند (برای تردد در مسیرهای لغزنده) و قفل دیفرانسیل (برای شرایط آفرود و زمینهای گلی) قرار دهد.
امکانات رفاهی چشمگیر
کولئوس به میدان آمده تا رقبایش را به زانو در بیاورد و رنو برای این منظور تا حد امکان این ژنرال بلندقامتش را تجهیز کرده است. کولئوس غیر از ظاهر جذاب، ایمنی بالا، شاسی پرقدرت و توانایی فنی مناسب، امکانات رفاهی متعددی را نیز عرضه میکند و تقریبا تمام آپشنهایی که روی تلیسمان دیدهایم، بی کموکاست به کولئوس منتقل شدهاند تا از این نظر این قدبلند دوست داشتنی، به هیچ عنوان کمبودی نداشته باشد.
بهطور خلاصه این خودرو امکاناتی نظیر روشن کردن خودرو از راه دور برای گرم شدن سریعتر اتاقک در روزهای سرد، باز شدن درب صندوقعقب با حرکت پا زیر سپر، آئینههای تاشو برقی، سیستم تهویه مطبوع دو نقطهای اتوماتیک به همراه دریچه مستقل برای سرنشینان عقب، سیستم ورود و استارت بدون کلید، نگهدارنده لیوان با قابلیت خنک کردن مایعات، آئینه وسط با قابلیت تیره شوندگی خودکار، سقف پانوراما، صندلیهای چرم مجهز به گرمکن و سردکن و تنظیمات برقی، ترمزدستی برقی، قابلیت تنظیم رنگ پشت آمپر، و ... مجهز شده است.
نیو کولئوس علاوه بر سنسور و دوربین پارک عقب، در مدلهای فول به سیستم پارک خودکار نیز مجهز شده است.
جنگی تمام عیار در کلاس خودروهای شاسی بلند
هرچند ورود رنو کولئوس هنوز قطعی نیست و نمیتوان انتظار قیمت پایین از این محصول داشت، اما بر اساس مشخصات فنی و مجموعه آپشنهای این خودرو بنظر میرسد کولئوس جایگاهی رقابتی در بازار شاسی بلندهای وارداتی داشته باشد و رنو بهعنوان یک خودروساز اروپائی، تضمین کننده موفقیت کولئوس در بازار ایران است.
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