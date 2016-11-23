محدوده مجاز صید در دریاچه سد مارون تعین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که ظهر چهارشنبه و با حضور مسئولان محیط زیست شهرستانهای کهگیلویه وبهمئی و مدیرعامل سد مارون برگزار شد، محدوده مجاز برای صید ماهی توسط صیادان در این دریاچه مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر محیط زیست شهرستان کهگیلویه در این نشست گفت: وضعیت اکوسیستم حیات آبزیان در این دریاچه باید مورد توجه قرار گیرد.

سید روح الله عزیزی افزود: آب دریاچه سد مارون در بخش کشاورزی و صنعتی و آب شرب استفاده می شود.

وی بیان داشت: اقدامات و تمهیدات لازم برای ایجاد فاصله ن یوردهای عشایری از حاشیه این دریاچه فراهم می شود.

مدیر محیط زیست شهرستان بهمئی نیز در این نشست گفت: در راستای جلوگیری از آلودگی آب دریاچه، لایه روبی مناسب در دریاچه انجام می شود.

بهزاد جومردیانی افزود: حفظ و صیانت محیط زیست و دریاچه سد مارون نیازمند تعامل همه دستگاهها ومردم است.

وی بیان داشت: تعیین حدود و حریم فیزیکی دریاچه سد مارون از مشکلات محیط زیستی که دریاچه را تهدید می کند، می کاهد.