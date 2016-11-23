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۳ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۰۳

در پی درگذشت آیت‌الله موسوی اردبیلی؛

روزهای جمعه و شنبه در اردبیل عزای عمومی اعلام شد

روزهای جمعه و شنبه در اردبیل عزای عمومی اعلام شد

اردبیل – در پی درگذشت آیت‌الله موسوی اردبیلی استاندار اردبیل و امام‌جمعه اردبیل روزهای جمعه و شنبه را در استان عزای عمومی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل به همراه استاندار اردبیل با صدور پیامی مشترک روزهای جمعه و شنبه را در اردبیل عزای عمومی اعلام کردند.

در بخشی از این پیام آمده است: «با نهایت تأسف و تأثر فراوان، اطلاع یافتیم مرجع عظیم الشان جهان تشیع، مجاهدی شجاع و فقیهی متعمق، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. ایشان از شخصیت‌های برجسته و از سابقون انقلاب اسلامی و برخوردار از مکانتی بی‌بدیل نزد امام خمینی ره و امین ایشان بود و در دشوارترین مقاطع تاریخ انقلاب و در عرصه‌های متنوع از عضویت در شورای انقلاب تا ریاست دستگاه قضا نقشی بسیار مؤثر ایفاء نمود. بی‌گمان یاد، نام و خدمات و مبارزات ایشان در اوراق زرین دفتر تاریخ انقلاب اسلامی با درخشندگی جاودانه خواهد ماند.

اینجانبان این ضایعه بزرگ را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه و مردم شریف ایران خاصه استان فرزانه پرور اردبیل تسلیت عرض نموده و روزهای جمعه و شنبه را عزای عمومی اعلام می‌کنیم.»

گفتنی است در پی درگذشت سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی مداح سلطان المادحین  شورای فرهنگ عمومی روز پنج‌شنبه را در اردبیل عزای عمومی اعلام کرده است.

کد مطلب 3832624
محمد میرزایی ناطق

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