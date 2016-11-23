روزهای جمعه و شنبه در اردبیل عزای عمومی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل به همراه استاندار اردبیل با صدور پیامی مشترک روزهای جمعه و شنبه را در اردبیل عزای عمومی اعلام کردند.

در بخشی از این پیام آمده است: «با نهایت تأسف و تأثر فراوان، اطلاع یافتیم مرجع عظیم الشان جهان تشیع، مجاهدی شجاع و فقیهی متعمق، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. ایشان از شخصیت‌های برجسته و از سابقون انقلاب اسلامی و برخوردار از مکانتی بی‌بدیل نزد امام خمینی ره و امین ایشان بود و در دشوارترین مقاطع تاریخ انقلاب و در عرصه‌های متنوع از عضویت در شورای انقلاب تا ریاست دستگاه قضا نقشی بسیار مؤثر ایفاء نمود. بی‌گمان یاد، نام و خدمات و مبارزات ایشان در اوراق زرین دفتر تاریخ انقلاب اسلامی با درخشندگی جاودانه خواهد ماند.

اینجانبان این ضایعه بزرگ را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه و مردم شریف ایران خاصه استان فرزانه پرور اردبیل تسلیت عرض نموده و روزهای جمعه و شنبه را عزای عمومی اعلام می‌کنیم.»

گفتنی است در پی درگذشت سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی مداح سلطان المادحین شورای فرهنگ عمومی روز پنج‌شنبه را در اردبیل عزای عمومی اعلام کرده است.