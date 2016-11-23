مراسم شام غریبان مرحوم سلیم موذن زاده اردبیلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شام غریبان استاد سلیم موذن زاده اردبیلی که صبح روز سه شنبه به دلیل عارضه قلبی دارفانی را وداع گفته بود، شامگاه چهارشنبه در اردبیل برگزار شد.

آیین تشییع و تدفین این مداح اهل بیت بعد از ظهر و عصر امروز با حضور گسترده مردم حسینی اردبیل و میهمانان و مسئولان برگزار و پیکر سلطان الذاکرین استان و کشور در قطعه مفاخر بهشت زهرای اردبیل به خاک سپرده شد.

در مراسم شام غریبان استاد موذن زاده اردبیلی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، استاندار اردبیل، مدیران، شعرا، مداحان اهل بیت و شخصت های فرهنگی و ادبی و بویژه مردم اردبیل حضور یافته بودند.

مراسم سومین روز درگذشت استاد موذن زاده اردبیلی نیز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از ظهر فردا پنجشنبه برگزار می شود.