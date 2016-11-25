بیش از ۲۰ مصدوم و ۱۵ کشته در حادثه برخورد قطارها درسمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس علی اصغر احمدی در تماس تلفنی با شبکه خبر سیما اظهارداشت: هنوز آمار دقیقی از تعداد مصدومان و کشته شدگان حادثه برخورد ۲ قطار مسافربری در محور سمنان - دامغان در دست نیست.

وی با اشاره به گزارش های میدانی مسئولینی که در محل حادثه حضور دارند، گفت: گفته می شود تاکنون بیش از ۲۰ نفر مصدوم و ۱۵ نفر کشته شده اند.

احمدی با تاکید بر امدادرسانی جمعیت هلال احمر و همکاری با سایر دستگاه های امدادی، افزود: تا زمانی که حریق واگن ها خاموش نشود، نمی توان به داخل واگن ها رفت. بنابراین، آنچه عنوان می شود، ناشی از مشاهدات حاضرین در محل حادثه است.

برخورد دو رام قطار مسافربری به شماره ۳۲۴ سمنان-مشهد و ۴۸۰مشهد-تبریز در ساعت ۷:۴۸ باعث حریق در دو قطار شد که بسیاری از شاهدان از مجروح و جان باختن تعدادی از هموطنانمان در این سانحه خبر می دهند.

از بدو وقوع حادثه اما بالگردهای اورژانس هوایی شاهرود و سمنان و همچنین اکیپ های آتش نشانی و امداد و نجات شاهرود، سمنان و دامغان به محل اعزام شده اند .

ایرج رئیسیان مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان نیز به خبرنگار مهر گفت: دو فروند بالگرد از شاهرود و سمنان برای امداد رسانی بهتر به مجروحان به محل حادثه که مرز بین شهرستان های سمنان و دامغان است، اعزام شده که تا کنون کار انتقال برخی مجرحان به اورژانس را انجام داده است.

وی افزود: هنوز نمی توان از تعداد کشته و یا زخمی‌ها عددی دقیق را بیان کرد چرا که امداد رسانی هم اکنون در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان همچنین گفت: مسئولان اجرایی و مدیران شهرستانی از دستگاه های مختلف ذی ربط در محل حضور دارند و صحنه حادثه را مدیریت می کنند.

گفتنی است ممکن است یخ زدگی سیستم سوزنبانی الکترونیکی عامل این ماجرا باشد که باعث برخورد از روبروی دو قطار مسافربری شده است چر که طبق اعلام هواشناسی دمای هوا در بامداد ایستگاه هفت خوان به ۱۲درجه زیر صفر می رسیده است.