قدردانی رئیس جمعیت هلال احمر از امدادرسانی در حادثه سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیایی با پایان عملیات امدادرسانی حادثه سمنان، در پیامی ضمن عرض تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه ناگوار برخورد دو قطار در سمنان، از حضور به موقع؛ علی رغم سختی مسیر امدادرسانی و نجات بسیاری از مصدومان حادثه قدردانی کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر در این پیام آورده است: «ضایعه اسفناک برخورد دو قطار مسافربری در سمنان و کشته شدن جمعی از هموطنان باعث تاثر و تالم بسیار شد.

اینجانب با تسلیت به همه بازماندگان و خانواده های داغدیده، از تلاشهای بی وقفه و امدادرسانی به موقع همکارانم در حادثه صبح امروز سمنان قدردانی می کنم. امیدوارم حضور به موقع و مؤثر نیروهای امدادی، انجام عملیات رهاسازی ، نجات و انتقال به موقع مجروحان؛ مرهمی بر زخم های هموطنان عزیزمان باشد.

بار دیگر زحمات و تلاش های همه همکاران خود را ارج نهاده و از خداوند منان برای جانباختگان؛ علو درجات، برای خانواده های داغدیده؛ صبر و برای همکاران پرتلاشم؛ آرزوی توفیق و سربلندی هرچه بیشتر دارم.»