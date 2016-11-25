قطار امدادرسان به محل حادثه برخورد ۲ قطار مسافری اعزام شد

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه قطار امداد رسان با تیم پزشکی هم اکنون درمکان حادثه برخورد دو رام قطار مسافربری تبریز مشهد و سمنان مشهد در ایستگاه هفت خوان حضور دارد، ابراز داشت: کار امداد رسانی به مصدومان هم اکنون در حال انجام است.

وی افزود: اعضای مدیریت بحران و همه دستگاه‌هایی که برای امدادرسانی، بهداشت و درمان، راه و ترابری، آتش‌نشانی، اورژانس و هلال احمر هم اکنون در محل هستند و یک رام قطار جرثقیل دار نیز در مکان حادثه حضور دارد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه مجروحان حادثه برخورد دو رام قطار مسافربری به بیمارستان ولایت دامغان انتقال پیدا کرده‌اند، گفت: عده از مصدومان نیز در بیمارستان کوثر و امام حسین(ع) شاهرود بستری هستند.

دانایی با بیان اینکه تعداد مصدومان و کشته‌شدگان هم‌اکنون مشخص نیست، ابراز داشت: در صورت ارائه اطلاعات تکمیلی می توان در این باره اظهار نظر کرد.

یک منبع آگاه اما در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید جان باختن ۱۵نفر در این حادثه، گفت: تاکنون چهار مصدوم که هویت آنها اعلام نشده اما هر چهار نفر زن هستند، از طریق اورژانس هوایی به بیمارستان کوثر سمنان منتقل شده اند.

اغلب مصدومان دچار سوختگی حادّ هستند.