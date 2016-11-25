بازگشت غول نفتی دانمارک به ایران/بازگشایی دفاتر نفتی دانمارک

به گزارش خبرنگار مهر، هیاتی متشکل از ۱۱ شرکت دانمارکی فعال در صنایع نفت و گاز به منظور گفتگو و دیدار با مدیران شرکت‌های نفتی ایران به تهران سفر کرده است.

در این سفر که با همراهی «دنی عنان» سفیر دانمارک در تهران همراه بوده است تاکنون چندین دور نشست به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی، انتقال دانش فنی و تکنولوژیکی به ویژه در حوزه صنایع فراساحل نفت و گاز، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و انجام عملیات پیگ‌رانی خطوط لوله با استفاده از آخرین تکنولوژی جهان انجام شده است.

علاوه بر این این مذاکرات فرصت‌های جدید سرمایه گذاری صنعت نفت ایران در دوران پسا برجام برای سرمایه گذاری شرکت‌های نفتی دانمارکی ارائه شده که این ظرفیت های سرمایه گذاری با استقبال شرکت‌های نفتی دانمارکی همراه شده است.

«دنی عنان» سفیر دانمارک در تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی ایران و دانمارک به منظور توسعه سطح همکاری‌ها به ویژه در حوزه صنایع نفت، گاز و انرژی، گفت: شرکت‌های دانمارکی آماده سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران هستند. این مقام ارشد دانمارکی با تاکید بر اینکه در طول یکسال گذشته تاکنون حجم صادرات دانمارک به ایران حدود ۷۸ درصد افزایش یافته است که پیش بینی می‌شود این روند همکاری‌ها در دوران پسا برجام ادامه داشته باشد، تصریح کرد: در کنار سرمایه گذاری، شرکت‌های دانمارکی آماده انتقال دانش و تکنولوژی به صنعت نفت ایران هستند.

وی با اشاره به سابقه طولانی و تجربه شرکت‌های دانمارکی در ارائه خدمات نفتی به ویژه در پروژه‌های نفتی حوزه دریای شمال، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر حمایت دولت کپنهاگ از قرارداد احتمالی شرکت مرسک در لایه نفتی پارس جنوبی، اظهار داشت: در صورت امضای قرارداد نفتی مرسک در ایران، قطعا دولت دانمارک از این قرارداد حمایت می کند و سفارت دانمارک در جهت ارتقای روابط تهران- کپنهاگ تلاش خواهد کرد.

علاوه بر این «هاردستون» رئیس اتحادیه شرکت‌های نفتی دانمارک هم با بیان این که شرکت های نفت و گازی این کشور که به ایران آمده اند در منطقه خاورمیانه فعالیت کرده و تا حدودی با بازار این منطقه آشنا هستند، افزود: امیدواریم که شرکت های دانمارکی در ایران نیز دفتر نمایندگی دایر کنند. به گفته این مقام دانمارکی شرکت‌های نفتی دانمارکی علاقه دارند تا در حوزه فراساحل و همچنین دریای خزر با شرکت‌های ایرانی همکاری داشته باشند.

بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا در یک برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه سال ۸۳ قراردادی با شرکت پترو ایران برای توسعه لایه نفتی در میدان پارس جنوبی امضا شد اما این قرارداد پیش نرفته است، گفت: تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار از جمله خرید کشتی FPSO برای اتمام این طرح هزینه شده است و بهمن امسال روزانه حدود ۳۰ هزار بشکه نفت از این لایه نفتی، تولید می‌شود.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه بر اساس مطالعات انجام گرفته امکان تولید روزانه تا سقف ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام از لایه نفتی پارس جنوبی وجود دارد، تصریح کرد: قرارداد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی با یک شرکت معتبر خارجی (مرسک دانمارک) تا ۶ ماه آینده امضا خواهد شد. این مقام مسئول با اعلام اینکه این فنآوری‌ها در اختیار شرکت‌های بین‌المللی است، تصریح کرد: نفت این میدان سنگین است و شرکت‌ها باید از همان ابتدا روش‌های IOR و EOR برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی استفاده کنند.

به گزارش مهر، هم اکنون حفاری ۳۰۰ حلقه چاه در لایه نفتی پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد که توسعه فاز دوم لایه نفتی از جمله اولویت‌های وزارت نفت بوده که در قالب قراردادهای جدید نفتی توسعه می‌یابد. هدف از طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت از بخش غیر مشترک این سازند هیدروکربوری بوده است؛ هر چند قطر از سال ۱۹۹۱ میلادی تولید نفت از این میدان مشترک را آغاز کرده است.