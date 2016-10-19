مذاکره با مرسک دانمارک برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا منوچهری در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با شرکت «مرسک» دانمارک برای مشارکت در فاز دوم توسعه لایه نفتی پارس جنوبی، گفت: استفاده از فنآوری‌های روز و حفاری افقی با توجه به سنگین بودن نفت لایه نفتی پارس جنوبی از مهمترین سناریوهای توسعه‌ای این میدان مشترک نفتی با قطر است.

معاون امور مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه این فنآوری‌ها در اختیار شرکت‌های بین‌المللی است، تصریح کرد: نفت این میدان سنگین است و شرکت‌ها باید از همان ابتدا روش‌های IOR و EOR برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی استفاده کنند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون حفاری ۳۰۰ حلقه چاه در لایه نفتی پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: توسعه فاز دوم لایه نفتی از جمله اولویت‌های وزارت نفت بوده که در قالب قراردادهای جدید نفتی توسعه خواهد یافت.

منوچهری با اشاره به مذاکره با شرکت دانمارکی (مرسک) برای توسعه این لایه نفتی در فاز دوم توسعه هم توضیح داد: مذاکرات در حال انجام است اما هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم اما به نظر می‌رسد این شرکت دانمارکی از جمله شرکت‌های قوی برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی است.

معاون شرکت ملی نفت با بیان اینکه قطر هم اکنون ۳۰۰ حلقه چاه برای برداشت از لایه نفتی حفاری کرده است، خاطرنشان کرد: ایران باید حداقل دو سوم این میزان را حفاری کند تا بتوانیم در یک دوره طولانی ۲۰ ساله تولید از لایه نفتی را به ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهیم.

به گفته این مقام مسئول مطالعات اخیری که بر روی میزان ذخایر لایه نفتی پارس جنوبی انجام داده‌ایم نشان می‌دهد که می‌توانیم نزدیک به این عدد از این میدان مشترک برداشت کنیم.

در همین حال علی کاردر معاون وزیر نفت امروز در گفتگو با مهر با اشاره به خرید اولین کشتی FPSO ایران برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی، از آغاز تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت از این میدان مشترک با قطر تا پایان امسال خبر داده است.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت از بخش غیر مشترک این سازند هیدروکربوری بوده است؛ هر چند قطر از سال ۱۹۹۱ میلادی تولید نفت از این میدان مشترک را آغاز کرده است.