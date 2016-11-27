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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۸

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر:

نظارت مستمر از فعالیت تشکل‌های قرآنی استان بوشهر انجام می‌شود

نظارت مستمر از فعالیت تشکل‌های قرآنی استان بوشهر انجام می‌شود

بوشهر - رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر از بازدید از ۷۰ تشکل قرآنی استان بوشهر خبر داد و گفت: نظارت مستمر از فعالیت تشکل‌های قرآنی استان بوشهر انجام می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، عبدالحسین ناصری اظهار داشت: به منظور نظارت بر فعالیت مراکز قرآنی مردمی و به روز رسانی فعالیت‌ها متناسب با سیاست‌های ابلاغی سازمان دارالقرآن تاکنون از ۷۰ تشکل قرآنی استان بوشهر بازدیدبه عمل آمده است.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: این بازدیدها از موسسات و مراکز و خانه های قرآنی مردمی شهرستان های بوشهر، دشتستان، گناوه و دشتی به عمل آمده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۹۵ تشکل تحت نظارت مشغول فعالیت است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال از تمامی آنها بازدید به عمل می آید.

ناصری تاکید کرد: در جریان این بازدید ها با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه از مراکز قرآنی فعال تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

کد مطلب 3835398

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