به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، عبدالحسین ناصری اظهار داشت: به منظور نظارت بر فعالیت مراکز قرآنی مردمی و به روز رسانی فعالیت‌ها متناسب با سیاست‌های ابلاغی سازمان دارالقرآن تاکنون از ۷۰ تشکل قرآنی استان بوشهر بازدیدبه عمل آمده است.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: این بازدیدها از موسسات و مراکز و خانه های قرآنی مردمی شهرستان های بوشهر، دشتستان، گناوه و دشتی به عمل آمده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۹۵ تشکل تحت نظارت مشغول فعالیت است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال از تمامی آنها بازدید به عمل می آید.

ناصری تاکید کرد: در جریان این بازدید ها با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه از مراکز قرآنی فعال تجلیل و قدردانی به عمل آمد.