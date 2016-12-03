به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ نصرالله عباسی گفت: در پی کسب خبر مبنی بر اینکه فردی در منزل خود اقدام به نگهداری، عرضه و فروش مکمل های نیروزا می کند موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ عباسی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات و کسب اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

وی اظهار داشت: در بازرسی از منزل فرد مذکور هفت هزار و ۹۴۷ قلم انواع دارو و مکمل های غیر مجاز از جمله پودر، قرص، کپسول و آمپول به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون ریال کشف شد، که در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان با بیان اینکه فروش غیرمجاز داروها و مکمل‌ها سلامت افراد را به خطر می‌اندازد از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص اماکن توزیع و نگهداری این‌گونه کالاها را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.