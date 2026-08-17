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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

کشف ۵۲ هزار عدد قرص غیرمجاز در مسجدسلیمان

کشف ۵۲ هزار عدد قرص غیرمجاز در مسجدسلیمان

مسجدسلیمان - فرمانده انتظامی مسجدسلیمان از کشف ۵۲ هزار عدد انواع قرص غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی عباسی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت فردی در زمینه فروش قرص‌های غیرمجاز مطلع شدند و پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از مخفیگاه متهم ۵۲ هزار و ۷۰ عدد انواع قرص غیرمجاز کشف کردند.

سرهنگ عباسی با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی برای سیر مراحل قانونی گفت: پلیس مصمم است با افرادی که در پوشش‌های مختلف اقدام به فروش مواد افیونی و غیرمجاز می‌کنند، قاطعانه برخورد کند.

کد مطلب 6919271

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