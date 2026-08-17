کشف ۵۲ هزار عدد قرص غیرمجاز در مسجدسلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی عباسی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت فردی در زمینه فروش قرصهای غیرمجاز مطلع شدند و پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از مخفیگاه متهم ۵۲ هزار و ۷۰ عدد انواع قرص غیرمجاز کشف کردند.
سرهنگ عباسی با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی برای سیر مراحل قانونی گفت: پلیس مصمم است با افرادی که در پوششهای مختلف اقدام به فروش مواد افیونی و غیرمجاز میکنند، قاطعانه برخورد کند.
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