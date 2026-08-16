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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

کشف بیش از ۷ هزار عدد قرص غیرمجاز در مسجدسلیمان

کشف بیش از ۷ هزار عدد قرص غیرمجاز در مسجدسلیمان

اهواز - فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان از کشف هفت هزار و ۷۰ عدد انواع قرص غیرمجاز و توقیف یک دستگاه خودروی سمند در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی عباسی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی سمند توزیع‌کننده انواع قرص‌های غیرمجاز در سطح شهرستان شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و توقف خودروی مورد نظر، در بازرسی از آن هفت هزار و ۷۰ عدد انواع قرص غیرمجاز کشف کردند.

سرهنگ عباسی با اشاره به توقیف خودرو و معرفی متهم به مرجع قضائی برای سیر مراحل قانونی گفت: پلیس با افرادی که در پوشش‌های مختلف اقدام به فروش مواد افیونی و غیرمجاز می‌کنند، قاطعانه برخورد می‌کند.

کد مطلب 6918288

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