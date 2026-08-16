کشف بیش از ۷ هزار عدد قرص غیرمجاز در مسجدسلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی عباسی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی سمند توزیع‌کننده انواع قرص‌های غیرمجاز در سطح شهرستان شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و توقف خودروی مورد نظر، در بازرسی از آن هفت هزار و ۷۰ عدد انواع قرص غیرمجاز کشف کردند.

سرهنگ عباسی با اشاره به توقیف خودرو و معرفی متهم به مرجع قضائی برای سیر مراحل قانونی گفت: پلیس با افرادی که در پوشش‌های مختلف اقدام به فروش مواد افیونی و غیرمجاز می‌کنند، قاطعانه برخورد می‌کند.