تعیین نشدن تکلیف تبلیغات محیطی در ورامین/تبلیغ بر روی سیمای شهر

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - سید محمد حسن محمودی: امروز استفاده از تبلیغات برای رسیدن به اهداف مختلف یکی از شیوه های رایج در سراسر جهان است و از شرکت های بزرگ تجاری تا سرمایه گذاران اقتصادی و نهادهای دولتی برای پیشبرد اهداف خود از تبلیغات استفاده می کنند.

تبلیغات محیطی و شهری یکی از شیوه های متداول تبلیغ در کشور محسوب می شود که بسیاری از فعالان اقتصادی برای کسب سود بیشتر و به دست آوردن مشتریان جدید از آن استفاده می کنند.

ادارات و نهادهای دولتی نیز برای بیان گزارش عملکرد خود و برنامه های اجرایی در طول سال از شیوه تبلیغات شهری استفاده می کنند که نمونه های آن را می توان در نقاط مختلف کشور دید.

تبلیغات محیطی و شهری در ورامین نیز به مانند بسیاری از نقاط کشور طی سال های اخیر مورد استقبال بسیاری از فعالان حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی قرار گرفته است

استفاده از تبلیغات محیطی و شهری فقط منحصر به فعالیت های اقتصادی نمی شود، بلکه امروز برای انتقال پیام های فرهنگی، مذهبی، دینی و برگزاری آیین های انقلابی و ملی نیز این شیوه مورد استفاده نهادهای مختلف قرار گرفته است.

تبلیغات محیطی و شهری در ورامین نیز به مانند بسیاری از نقاط کشور طی سال های اخیر مورد استقبال بسیاری از فعالان حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و غیره قرار گرفته است.

تبلیغات محیطی در شهر ورامین در اختیار پیمانکار است

تبلیغات محیطی در شهر ورامین در اختیار پیمانکار است که از سوی شهرداری با برگزاری مزایده و برای مدت زمان معینی انتخاب شده و تمامی تبلیغات شهری در منطقه را در اختیار می گیرد.

طی ماه های اخیر عدم وجود متولی برای تبلیغات محیطی، موجب بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی و برخی نهادهای فرهنگی شد، به طوری که مشتاقان استفاده از این شیوه به دلیل عدم امکان استفاده از پایه های تبلیغاتی شهر، با شرکت های داربستی برای نصب تبلیغات خود وارد مذاکره شدند.

بر اساس اعلام مسئولان و متولیان امر، نصب تبلیغات بر روی پایه های شهری به برگزاری مزایده موکول شده و این امر بسیاری از مشتاقان استفاده از تبلیغات شهری را به سمت و سوی استفاده از داربست سوق داده است.

بدون تردید نصب بنر بر روی داربست و بدون داشتن ضوابط و قواعد خاصی، سیمای شهری را دچار مشکل کرده که بخش عمده ای از این معضل به عدم تعیین تکلیف پیمانکار پروژه تبلیغات شهری باز می گردد.

برخی از شهروندان ورامینی نیز از مسئولان شهری درخواست دارند که با برگزاری هر چه سریعتر مزایده، سر و سامان اساسی به وضعیت تبلیغات شهری در ورامین دهند که بدون تردید در بهبود سیمای شهری موثر خواهد بود.

پایه های تبلیغاتی در ورامین خالی مانده است

مریم رجبی یکی از شهروندان ورامینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدون تردید بهبود سیمای شهری می تواند در رفتار شهروندان تأثیرگذار باشد و عدم وجود ضابطه و قاعده خاصی در نصب تبلیغات محیطی به سیمای منطقه آسیب وارد می کند.

عدم وجود ضابطه و قاعده خاصی در نصب تبلیغات محیطی به سیمای منطقه آسیب وارد می کند

وی افزود: در گذشته پایه هایی برای نصب بنر در شهر ورامین تعبیه شده و تبلیغات شهری بر روی این پایه ها و یا بیلبوردهای تبلیغاتی نصب می شد اما امروز شاهد خالی بودن پایه های سبز رنگ شهری در ورامین هستیم.

رجبی ادامه داد: بدون تردید باید وضعیت تبلیغات شهری در ورامین ساماندهی و این امر از سوی مسئولان بویژه مدیریت شهری هرچه سریعتر پیگیری شود.

مزایده شهرداری ورامین برای تعیین تکلیف تبلیغات شهری

شهرداری ورامین نیز طی روزهای اخیر دست به کار شده و مزایده واگذاری تبلیغات شهری را اعلام عمومی کرده است.

شهرداری ورامین در آگهی مزایده خود که اواخر آبان ماه سال جاری در برخی رسانه های عمومی مکتوب و مجازی منتشر شده تأکید کرده است که شهرداری ورامین در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز پروژه سیستم تبلیغات شهری به مدت سه سال به اشخاص حقوقی واجد شرایط داشتن مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حداکثر سابقه تبلیغات محیطی اقدام کند.

مدیریت شهری ورامین در آگهی خود متذکر شده که شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات و طرح های اجرایی خود را برای مستهلک شدن سازه های قدیمی و بهسازی فضای تبلیغات سطح شهر در قالب بسته پیشنهادی به صورت کامل و شفاف به همراه تصاویر و نقشه های اجرایی به شهرداری ورامین ارایه کنند.

حال شهرداری ورامین ۱۵ روز به علاقه مندان به شرکت در مزایده تبلیغات شهری فرصت داده که پیشنهادات خود را ارائه و طی روزهای آینده مدیریت شهری باید بهترین پیشنهاد را برای به دست گرفتن سکان تبلیغات محیطی در ورامین انتخاب کند.

علی حیدریان، شهردار ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تبلیغات شهری این منطقه اظهار داشت: با توجه به ضرورت برگزاری مزایده عمومی، این امر طی روزهای اخیر از سوی شهرداری ورامین انجام شد.

وی با اشاره به آمادگی شهرداری ورامین برای حضور علاقه مندان به سرمایه گذاری در عرصه تبلیغات شهری افزود: هم اکنون شهرداری ورامین آمادگی پذیرش پیشنهادات علاقه مندان به حضور در این حوزه را دارد و پس از اتمام مهلت تعیین شده، بهترین پیشنهاد را به عنوان پیمانکار انتخاب خواهد کرد.

حیدریان ادامه داد: هم اکنون آگهی مزایده در روزنامه های سراسری، پایگاه رسمی شهرداری ورامین و برخی رسانه های محلی درج شده است و طی روزهای آینده وضعیت تبلیغات شهری در ورامین تعیین تکلیف خواهد شد.

شهردار ورامین، بهبود وضعیت تبلیغات محیطی را از برنامه های مدیریت شهری عنوان کرد و یادآور شد: شهرداری ورامین نیز مصمم به ساماندهی و بهبود وضعیت تبلیغات شهری است و این مهم با جدیت از سوی مسئولان و مدیران شهری دنبال می شود.

به هر ترتیب ساماندهی هر چه زودتر تبلیغات شهری و مشخص شدن متولی این امر می تواند به بهبود سیمای شهری کمک شایانی کند و باید منتظر ماند و دید که در موعد تعیین شده، پیمانکار تبلیغات شهری مشخص خواهد شد و یا همچنان عدم تعیین تکلیف این موضوع مهم شهری در ورامین ادامه خواهد داشت.