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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۰:۳۰

مشاور ترامپ به دنبال متهم کردن ایران در حادثه بنغازی بود

نیویورک تایمز در گزارشی به ادعای «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی ترامپ درخصوص وجود ارتباط بین ایران با حمله به ساختمان کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی، پرداخت.

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کد مطلب 3839810

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