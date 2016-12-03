https://mehrnews.com/xGFgv ۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۰:۳۰ کد مطلب 3839810 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۰:۳۰ مشاور ترامپ به دنبال متهم کردن ایران در حادثه بنغازی بود نیویورک تایمز در گزارشی به ادعای «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی ترامپ درخصوص وجود ارتباط بین ایران با حمله به ساختمان کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی، پرداخت. . کد مطلب 3839810 کپی شد مطالب مرتبط مردم آمریکا با نظر ترامپ مخالفند/در کنارتان از شما حمایت می کنیم هکّ ادعائی دموکرات ها به دلیل شرمساری ناشی از شکست هیلاری بود برچسبها ایران بنغازی دونالد ترامپ
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