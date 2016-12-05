بابک انصاری بازیگر جدید «ماجان» شد/ فیلمبرداری در احمدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تولید فیلم سینمایی «ماجان» به کارگردانی رحمان سیفی آزاد و تهیه کنندگی محمد مهدی عسگرپور هم اکنون در حوالی احمدآباد مستوفی مشغول گرفتن سکانس هایی از فیلم هستند و بیش از ۳۰ درصد از «ماجان» فیلمبرداری شده است.

بابک انصاری بازیگر جوان سینما نیز به تازگی به ترکیب بازیگران این فیلم پیوسته است. انصاری سال ۸۲ با فیلم «شهر زیبا» اصغر فرهادی وارد سینما شد و پس از آن در چندین فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی به ایفای نقش پرداخت.

مهتاب کرامتی، فرهاد اصلانی و سیما تیرانداز بازیگران «ماجان» هستند و به زودی بازیگران دیگری به پروژه اضافه می شوند.

«ماجان» روایتگر قصه زوجی است که با چالش بزرگی در مواجه با فرزند خود رو به رو هستند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: لیلا لاریجانی، کارگردان: رحمان سیفی آزاد، مشاور کارگردان: همایون اسعدیان، مدیر فیلمبرداری: محمد آلادپوش، مدیر صدابرداری: سعید بجنوردی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: جهانگیرمیرزاجانی، مدیر تولید: مجید کریمی، دستیار یک و برنامه ریز: سعید نقدزاده، عکاس: مهدی دلخواسته، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی و تهیه کننده: محمد مهدی عسگرپور.

«ماجان» محصول موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.