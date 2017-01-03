فیلمبرداری «ماجان» امروز در شمال به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سکانس های پایانی فیلم سینمایی «ماجان» که از ابتدای هفته در شمال کشور در حال فیلمبرداری است، امروز ۱۴ دی ماه به پایان می رسد. همچنین نسخه اولیه «ماجان» چند روز پیش تحویل دفتر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر شده است.

تدوین این فیلم همزمان توسط نازنین مفخم انجام می شود و محمود اردلان هم صداگذاری «ماجان» را بر عهده دارد.

در فیلم «ماجان» مهتاب کرامتی، فرهاد اصلانی، سیما تیرانداز، بهنوش بختیاری و بابک انصاری به ایفای نقش می پردازند. همچنین محمد مهدی احدی، عرفان برزین و سارا میرایی بازیگران نوجوان و کودک این فیلم هستند.

«ماجان» روایتگر قصه زوجی است که با چالش بزرگی در مواجه با فرزند خود روبه رو هستند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: لیلا لاریجانی، کارگردان: رحمان سیفی آزاد، مشاور کارگردان: همایون اسعدیان، مدیر فیلمبرداری: محمد آلادپوش، مدیر صدابرداری: سعید بجنوردی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: جهانگیرمیرزاجانی، مدیر تولید: مجید کریمی، سرپرست گروه کارگردانی: علی صابری، برنامه ریز: سعید نقدزاده، دستیار کارگردان: حسام خلیل نژاد، دستیار برنامه ریز: فرشاد کلباسی، عکاس: مهدی دلخواسته، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی و تهیه کننده: محمد مهدی عسگرپور.

«ماجان» محصول موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.