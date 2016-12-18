بهنوش بختیاری آخرین بازیگر «ماجان» شد/ آماده شدن برای فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «ماجان» همچنان در مکان اصلی فیلمبرداری در حوالی احمدآباد مستوفی ادامه دارد و گروه به زودی برای فیلمبرداری سکانس های پایانی فیلم راهی شهرستان می شوند.

به تازگی بهنوش بختیاری هم به جمع بازیگران این فیلم اضافه شده است. همچنین تدوین آن هم توسط نازنین مفخم ادامه دارد تا «ماجان» برای حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شود. البته تهیه کننده فیلم فرم حضور در این رویداد را پر کرده است.

در فیلم «ماجان» مهتاب کرامتی، فرهاد اصلانی، سیما تیرانداز، بابک انصاری، محمد مهدی احدی، عرفان برزین و سارا میرایی به ایفای نقش می پردازند.

«ماجان» روایتگر قصه زوجی است که با چالش بزرگی در مواجه با فرزند خود روبه رو هستند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: لیلا لاریجانی، کارگردان: رحمان سیفی آزاد، مشاور کارگردان: همایون اسعدیان، مدیر فیلمبرداری: محمد آلادپوش، مدیر صدابرداری: سعید بجنوردی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: جهانگیر میرزاجانی، مدیر تولید: مجید کریمی، دستیار یک و برنامه ریز: سعید نقدزاده، عکاس: مهدی دلخواسته، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی و تهیه کننده: محمد مهدی عسگرپور.

«ماجان» محصول موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.