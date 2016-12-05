نمایشگاه فرش دستباف قم افتتاح شد/ تجلیل از پیشکسوتان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه سیزدمین نمایشگاه فرش دستباف قم ظهر دوشنبه با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران، تعدادی تجار خارجی و رئیس دفتر دکتر لاریجانی در قم و مسئولان استانی در فرهنگسرای جوان قم برگزار شد.

در این مراسم از آقا گل مهدی، پیشکسوت عرصه صنعت فرش دستباف قم به پاس ۶۰ سال فعالیت در این عرصه با اهدای لوح تجلیل و قدردانی شد.

در این مراسم رئیس اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دستباف استان قم طی سخنانی به مشکلات این بخش پرداخت و اظهار داشت: استان قم در عرصه فرش دستباف عمر طولانی دارد اما متأسفانه این حرفه با مشکل رقابت در تولید مواجه شده که دلایل آن عدم تبلیغات و بازاریابی‏ و سیاست‌های نادرست بوده است.

رضا بلندیان ادامه داد: تولیدکنندگان نیز مشکلات زیادی دارند که از جمله آن کمبود نقدینگی است و باید در این باره فکری شود.

وی ابراز کرد: نمایشگاه دائمی فرش دستباف نیز با هزینه‌هایی در حال احداث است و تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

رئیس اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دستباف استان قم افزود: سیزدهمین نمایشگاه فرش دستباف با شرکت ۱۵۰ نفر در محل نمایشگاه‌های دائمی استان قم برپا می‌شود که از این تعداد ۷۵ شرکت در داخل سالن نمایشگاه و ۷۵ شرکت در برون سالن نمایشگاه حضور دارند.

وی عنوان کرد: علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه از امروز می‌توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ به محل دائمی نمایشگاه‌های استان قم مراجعه کنند.