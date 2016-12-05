کاهش تعداد قالیبافان بیمه شده در قم/ صدور ۲۷ هزار کارت تولید فرش

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ذاکری در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه فرش دستباف قم که ظهر دوشنبه با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران در فرهنگسرای جوان قم برگزار شد، اظهار داشت: یکی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی بهره‌وری است که در این جهت فرش دستباف می‌تواند مؤثر باشد و این نیاز دارد اعتبارات خاصی به عرصه فرش دستباف اختصاص داده شود.

وی بیان داشت: تحریم باعث کاهش صادرات ما به بسیاری از کشورهای اروپایی شد و رونق یافتن نمایشگاه دائمی فرش دستباف می‌تواند در بهبود این موضوع کمک کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ابراز کرد: پاکستان فرش ما را به نام خودش به کشورهای اروپایی صادر می‌کند و در این باره لازم است ما فرش ایران را شناسنامه دار کنیم.

ذاکری تصریح کرد: رفع مشکل رکود صادرات فرش دستباف، ارائه تسهیلات به فعالان این عرصه و رفع مشکل نقدینگی، عمل به ماده ۲۷ و اتمام نمایشگاه دائمی فرش دستباف مواردی هستند که باید به آنها رسیدگی شود.

وی افزود: بیمه قالیبافان از ۱۲ هزار نفر به هفت هزار نفر به جای افزایش، کاهش یافته است و این مشکل بزرگی برای قالیبافان است و باید فکری شود.

۲۰ درصد صادرات فرش دستباف کشور از قم است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: برای ۲۷ هزار نفر در قم کارت تولید فرش صادر شده که اگر افراد را در این عرصه مستقیم و غیرمستقیم محاسبه کنیم این میزان به ۴۰ هزار می‌رسد.

ذاکری بیان کرد: آمار صادرات فرش دستباف به نام قم کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار نیست زیرا ۲۰ درصد صادرات فرش دستباف کشور از قم می‌باشد.