۲۳ میلیون دلار فرش دستباف از قم صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه فرش دستباف قم که ظهر ئوشنبه با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران در فرهنگسرای جوان قم برگزار شد، اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌های فرش دستباف قم می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد مقاومتی داشته باشد و این فقط وظیفه دولت نیست.

وی بیان داشت: امید است با نگاه کارشناسانه‌ای که به فرش دستباف قم وجود دارد در آینده بتوانیم شاهد جایگاه واقعی فرش دستباف باشیم و در این باره همچنین تعاملات با انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و فعالان این عرصه می‌تواند در جهت هم افزایی مؤثر باشد.

استاندار قم تصریح کرد: کل آمار صادرات فرش دستباف کشور طی سال گذشته ۲۹۰ میلیون دلار بوده که سهم قم ۴۴۴ هزار دلار عنوان شده است در حالی که طی هفت ماهه سال جاری ۲۳ میلیون دلار فرش دستباف از قم صادر شده که جهش خوبی را نشان می‌دهد.

وی در این باره ادامه داد: اگر آمار واقعی لحاظ شود سهم قم بیش از این مقدار است زیرا برخی صادرات فرش دستباف قم از گمرک تهران صورت گرفته است.

اتمام سریع پروژه نمایشگاه دائمی فرش دستباف قم با اعمال ماده ۲۷ میسر است

صادقی بیان کرد: در خصوص نمایشگاه دائمی فرش دستباف قم نظرهای متفاوتی وجود دارد که به نظر من برای این که احداث نمایشگاه زودتر به انجام برسد نباید منتظر تأمین منابع دولتی باشیم و باید ماده ۲۷ اعمال کنیم.

وی عنوان کرد: با توجه به رقبایمان در سراسر دنیا درخصوص احیای بازارهای گذشته فرش دستباف باید تلاش بیشتری کنیم و در این باره برپایی نمایشگاه دائمی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.