به گزارش خبرنگار مهر، حمید کارگر در مراسم افتتاحیه فرش دستباف قم که ظهر دوشنبه در فرهنگسرای جوان قم برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی و مطرح بودن اقتصاد مقاومتی، فرش دستباف با توجه به ویژگیهای متعددی که دارد بهترین نمونه برای اقتصاد مقاومتی است اما متأسفانه این حرفه به انواع گرفتاریها دچار شده است.
وی بیان داشت: اگرچه صنعت فرش دستباف با مشکلاتی گریبانگیر است اما رشد صادرات داشته است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران عنوان کرد: سال گذشته صادرات فرش دستباف به ارزش ۱۶۷ میلیون دلار و به میزان ۲۹۰۰ تن بوده که به ۸۰ کشور دنیا صادر شده است. این اعداد نشان دهنده ۱۷ درصد رشد ارزشی و ۱۱ درصد رشد وزنی میباشد اما راضی کننده نیست و روزنه امیدی است.
صادرات فرشهای تجاری ارزان قیمت به آمریکا
وی با بیان این که نباید اسیر آمار و ارقام باشیم، ابراز کرد: از بهمن سال گذشته به امریکا صادرات فرش داشتهایم اما از فرش خوب ایرانی نبوده و از فرشهای تجاری ارزان قیمت بوده است و فرش قم به آمریکا صادر نمیشود.
کارگر افزود: ما با مشکل بیمه قالیبافان مواجه هستیم و متأسفانه در برخی استانها غیر قالیبافان بیمه هستند در حالی که بیمه قالیبافان واقعی کمترین حق آنان است. بازرسی نیز از قالیبافان صورت میگیرد اما درست انجام نمیشود.
وی در این باره ادامه داد: متأسفانه چتر تأمین اجتماعی بر سر قالیبافان طی چند سال گذشته خوب نبوده و به و سلیقهای عمل کرده است. قانون بیمه صنایع دستی و قالیبافان نیز مصوب شده اما اعتبارش سالانه مصوب میشود و این مشکلی است که از نماینده مردم قم در مجلس خواستاریم تا آن را پیگیری کند و نگاه افزایشی به بیمه قالیبافان داشته باشند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران ابراز داشت: باید به ازای هر حذف شونده غیرقالیباف از بیمه، قالیباف واقعی بیمه شود اما گویا در قم این عمل صورت نمیگیرد و فقط ریزش بیمه شونده وجود دارد.
وی با اشاره به تسهیلات فرش دستباف عنوان کرد: فرش دستباف در همه بخشهایش نیازمند تسهیلات است و گویا مشکل این مورد در استان قم رفع شده است.
کارگر با اشاره به آموزش در بخش قالیبافی عنوان کرد: ما انواع آموزشها در بخش قالیبافی، رنگرزی، تجار و صادرکنندگان داریم و با توجه به اولویتها در قم نوع آموزش را برای سال آینده ارائه خواهیم داد.
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