به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی امروز در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش ۵ درصدی قیمت بنزین در قالب لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ دولت به مجلس، گفت: دولت برنامه‌ای به منظور افزایش قیمت بنزین برای سال ۹۶ ندارد و قیمت بنزین سال آینده قطعاً ثابت می‌ماند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین درباره احتمال افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گازوئیل برای سال آینده هم تصریح کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهادی برای افزایش قیمت گازوئیل ارائه نکرده و از افزایش قیمت این فرآورده نفتی اطلاعی ندارم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر احتمال حذف کارت‌های هوشمند بنزین هم بیان کرد: فعلاً عرضه کارتی بنزین ادامه دارد و برنامه‌ای برای حذف کارت‌های هوشمند سوخت ابلاغ نشده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از خردادماه سال گذشته تاکنون عرضه بنزین به صورت تک‌نرخی انجام شده است و عملاً مردم از کارتهای شخصی خود برای خرید بنزین استفاده نمی کنند یادآور شد: در حال حاضر عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت صرفاً با کارت جایگاه داران انجام می شود و عملاً کارت هوشمند سوخت جایگاه داران نقش یک سوئیچ را بازی می کند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به برنامه اصلاح و بهسازی سامانه هوشمند سوخت گفت: بر این اساس پروژه ای به ارزش حدود ۸۰ میلیارد تومان تعریف شده که با اجرای آن بهسازی و اصلاح سامانه هوشمند سوخت انجام می شود.