مهمتر از اعدام زنجانی، پرداخت بدهی است/وجودتخفیف در املاک شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر منتظری در برنامه تیتر امشب، در خصوص چالش‌های فضای مجازی گفت: استفاده از فضای مجازی امروز از ضروریات زندگی و فناوری خوبی است. می‌توانیم در بخش‌های مختلف از این تکنیک استفاده کنیم ولی متاسفانه این فضا از طریق جریانات خارج از کشور راهی شده است، برای اینکه به جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنند.

منتظری افزود: ما در هر هفته بین ۱۳ الی ۱۴ هزار شبکه را می‌بندیم و این شبکه‌ها به نوعی مرتکب جرم می‌شوند. علت افزایش جرایم یکی تهاجم فرهنگی است که دشمن تدارک دیده و دیگری اینکه کسانی که مجرمند از این طریق به گونه‌ای می‌توانند وارد شوند که کمتر از خود آثار بگذارند.

کشف بیش از ۸۰درصد جرائم یارانه ای

دادستان کل کشور افزود : خوشبختانه پلیس فتا در این زمینه خوب عمل کرده و بیش از ۸۰ درصد جرایم یارانه‌ای را پلیس فتا می‌تواند پیگیری کند.

منتظری در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پیگیری های قضایی فیش های نجومی، گفت: یک سری موارد را در این رابطه به دست آوردیم که بخشی از این حقوق ها، غیر متعارف بوده است. بخشی از این حقوق ها در چارچوب قوانین و مقررات بوده است چرا که برخی آئین نامه های ساختگی قانونی تهیه کرده بودند.

منتظری افزود: در این مدت، هیئت ویژه ای مشغول بررسی بود و در حاضر این موضوع در دادستانی تهران در حال بررسی است.

برخی از املاک شهرداری به عنوان هدیه، واگذار شده است

دادستان کل کشور در ادامه و در خصوص تخفیف های شهرداری تهران، گفت: بنا به مأموریتی که داشتیم، موضوع پیگیری و جلسات متعددی با شهرداری، شورای شهر برگزارشد، بخشی از اینها بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر و بخشی هم بابت سهل انگاری ها بوده است.

وی از ارجاع این موضوع به دادستانی تهران خبر داد و افزود: یک سری از املاک تحت عنوان هدیه به تعاونی ها بوده که برخی از آنها در چارچوب قانون و برخی غیر قانونی بوده است.امیدواریم پیگیری های قضایی مناسبی در این خصوص صورت گیرد.

منتظری در رابطه با معوقات بانکی گفت: بانک مرکزی نظارت خوبی را بر روی بانگ ها نداشته است.مسئول نظارت تغییر یافته است و گام هایی برداشته شده است.

مهم تر از اعدام زنجانی، بازگشت اموال است/ماموریت جدید دادستانی تهران

وی در ادامه و در خصوص پروندخ زنجانی گفت: مهم تر از اعدام زنجانی، بازگشت بدهی است. اگر چنانچه بدهی ها برگردد، امکان تخفیف وجود دارد. وکیل این متهم بارها مراجعه کرده بود و اعلام کرد که پولها برمیگردد، در حال حاضر اموال متهم در خارج از کشور است و معتقدیم بخش عمده ای از بدهی را دارد.

قرار شد دادستانی تهران گام هایی را برای بازگرداندن اموال بیت المال انجام دهد.

در برخی از موارد موافق اعدام هستیم

وی در خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: این قانون نیاز به اصلاح دارد و هیئتی در خصوص اصلاح این قانون تشکیل شد. برخی از نمایندگان در این رابطه عجله کردند و ماده ای قانونی را در مجلس مطرح کردند تا موضوع اعدام قاچاقچیان مواد مخدر لغو شود. به نظر ما کل قانون مذکور نیاز به اصلاح دارد. به کمیسیون قضایی و رییس مجلس تذکر به عدم عجله در اصلاح این قانون داده ایم.

وی افزود : در برخی از موارد نوافق اجرای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر هستیم.خلا مجازات ک قانونی در این رابطه وجود دارد.

منتظری در ادامه و در رابطه با نظارت بر گمرکات کشور، اظهار داشت: باید مساله قاچاق را جدی گرفت. پس از هشدارهای جدی رهبری گام هایی برداشته شد که امیدواریم ادامه داشته باشد.