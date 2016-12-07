لزوم تصویب شهرداری های بافت تاریخی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرجان شوشتری ظهر امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی که در سالن جلسات استاندار برگزار شد، اظهار کرد: ۶ شهر در خوزستان دارای محدوده مصوب بافت تاریخی هستند که متأسفانه تاکنون به دلایل مختلف دارای شهرداری بافت تاریخی نسبت به سایر استان ها است و همچنین در پروسه طولانی ثبت بافت تاریخی مانده اند.

وی تصریح کرد: شرق کارون اهواز ۱۶۱ هکتار بافت تاریخی و ۳۹ اثر ثبت شده در صورتی که ۱۵۰ اثر را شناسایی کردیم که فقط دو مورد آن عرصه و حریم دارد. شهر آبادان نیز دارای بافت صنعتی جدید در کشور است و اگرچه مدرن است ولی از المان های تاریخی در ساخت و ساز آن استفاده شده و محدوده دور پالایشگاه به مساحت ۱۶۱ هکتار است که ۹۲ اثر ملی، سه بافت ارزشمند بدون ثبت دارد.

معاون فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان ادامه داد: شهر شوشتر نیز ۱۴۳ هکتار بافت تاریخی با ۷۰ اثر ملی ثبت شده و بیش از ۳۰۰ اثر تاریخی ثبت نشده یکی دیگر از شهرها است. اگرچه مطالعات تکمیلی انجام شده ولی ساماندهی های مختلف به ویژه معابر انجام نشده است.

شوشتری ادامه داد: در رامهرمز نیز ۶۵.۵ هکتار با پنج اثر ملی ثبت شده و ۱۰ اثر شناسایی شده بافت تاریخی داریم. معمولا آنچه ثبت ملی شده به دلیل ارزش های ملی است ولی بافت تاریخی هم باعث حفظ هویت شهری می شود.

وی اضافه کرد: در شهر بهبهان ۱۲۳ هکتار با ۱۵ اثر ملی ثبت شده و ۱۰ اثر شناسایی شده نیز دیگر شهر دارای بافت تاریخی است. متأُسفانه مطالعات تکمیلی ضعیفی دارد و شهرداری بافت تاریخی آن شکل نگرفت.

معاون فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان بیان کرد: بر اساس قانون تشکیلات شهرداری ها باید مورد تجدیدنظر قرار گرفته و ساز و کار مدیریتی مناسبی برای بافت تاریخی تعیین تا از این بافت ها به منظور اشتغالزایی، گردشگری شهری (محلی، منطقه ای، استانی و کشور) و همچنین حفظ هویت شهری حفاظت شود.

شوشتری گفت: امیدوارم در این کارگروه تشکیل شهرداری های بافت تاریخی را مصوب کنند تا ما نیز مانند سایر استان ها دارای چنین شهرداری هایی باشیم. میراث فرهنگی بخشی از شهرداری است و انشاالله با تعیین یک چارت در این زمینه به موفقیت های مدنظر برسیم.