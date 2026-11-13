جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی به آبادان و دستورات صادر شده درباره مسائل این شهرستان، جلسه‌ای با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و به میزبانی شهرداری آبادان برگزار شد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بازنگری محدوده بافت تاریخی این شهر بیان کرد: با توجه به پیشنهادهای مطرح‌ شده در مطالعات اولیه و ضرورت رفع موانع توسعه شهری، درخواست بازنگری در محدوده بافت تاریخی آبادان را از وزیر میراث فرهنگی مطرح کردیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه مقرر شد با انتخاب مشاور تخصصی، مطالعات لازم برای بازنگری و اصلاح محدوده بافت تاریخی انجام و پیشنهاد نهایی برای بررسی و تصویب به وزارت راه و شهرسازی ارائه شود.

مختار با اشاره به ابعاد این بازنگری توضیح داد: بر اساس پیشنهاد اولیه مطالعات، محدوده بافت تاریخی آبادان که پیش‌تر حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار برآورد شده بود، قابلیت تعدیل به حدود ۱۶۵ هکتار را دارد.

وی ادامه داد: اجرای این بازنگری می‌تواند زمینه کاهش محدودیت‌های توسعه شهری و تعیین کاربری‌های مناسب در حوزه‌های گردشگری، فرهنگی و عمرانی را فراهم کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه طرح تفصیلی آبادان در آستانه تأیید نهایی قرار دارد، تسریع در انجام مطالعات بازنگری بافت تاریخی می‌تواند در تعیین تکلیف کاربری‌های شهری و فراهم‌سازی زمینه توسعه پایدار این شهر مؤثر باشد.