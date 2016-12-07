مبادلات تجاری با واحد پولی کشورها خلاصی از سیطره دلار آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور ترکیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که تغییر رویّه کشورش در تجارت جهانی با استفاده از واحد پولی ملی کشورها موجب آزادی آنکارا از سیطره دلار آمریکا خواهد شد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در این باره اعلام کرد: عصر نوینی در مبادلات تجاری با استفاده از واحد پولی کشورها آغاز شده است. من با ایران، چین و روسیه در این باره صحبت کرده ام. ما می خواهیم به اشاعه آن نیز اقدام نمائیم.

وی که در دیدار با مقامات اجرائی دولت این کشور سخن می گفت، در ادامه تصریح کرد: به این ترتیب از سیطره دلار آمریکا خلاص خواهیم شد.

این در حالیست که رئیس‌جمهور ترکیه هفته گذشته در مراسم افتتاحیه فروشگاهی در استانبول در اظهاراتی اعلام کرد که به دنبال تجارت با کشورهای ایران، روسیه و چین با استفاده از واحدهای پول ملی‌ این کشورها است.

وی گفته بود که به «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه برقراری روابط تجاری با واحدهای پول ملی دو کشور را پیشنهاد کرده است.

«رجب طیب اردوغان» در ادامه درباره پیشنهادش به پوتین گفته بود: به وی گفتم که بیایید تجارت میان دو کشور را با واحدهای پول ملی‌ مان انجام بدهیم. هر چه من از شما می خرم، پولش را به «روبل» پرداخت می کنم و هر چه شما از من می خرید، به «لیر» ترکیه پرداخت کنید.

رئیس‌ جمهور ترکیه در ادامه تأکید کرده بود که پیشنهاد مشابهی را به چین و ایران نیز ارائه کرده و آنها چنین پیشنهادی را معقول و منطقی دانستند.

وی تأکید کرده بود: به بانک های مرکزی مان دستورات لازم را داده‌ ایم و سعی داریم تا روابط تجاری فیمابین با این کشورها را با این روش به انجام رسانیم.