  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

تداوم مداخله گری کاخ سفید؛

۱۱۷ مستشار نظامی آمریکا وارد موصل شدند

۱۱۷ مستشار نظامی آمریکا وارد موصل شدند

یک مسئول عراقی از ورود بیش از ۱۰۰ مستشار نظامی آمریکا به شهر موصل برای شرکت در عملیات آزادسازی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ائتلاف بین المللی موسوم به ضد داعش به سرکردگی آمریکا همچنان در عراق مداخله می کند.

در همین راستا، یک مسئول عراقی اعلام کرد: ۱۱۷ مستشار نظامی آمریکا به همراه ۷ سامانه توپخانه ای برای مشارکت در عملیات آزادسازی موصل وارد این شهر شدند.

پیش از این نیز «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا که تلاش دارد با بزرگنمایی اقدامات این کشور در عراق آزادسازی موصل را به نام واشنگتن تمام کند عنوان داشت که تا پیش از آغاز کار ترامپ احتمال بازپس گیری موصل وجود دارد.

گفتنی است، عملیات آزاد سازی موصل از تاریخ ۱۷ اکتبر با حضور بیش از ده ها هزار نفر از نیروهای ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی آغاز شده است.

کد مطلب 3841739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سجاد عربی IR ۱۹:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام...عبارت حشد الشعبی اشتباه است چون عربی است و در زبان عربی صفت باید تابع موصوف باشد لذا در اینجا الشعبی صفت حشد است که باید به تبعیت از موصوف بدون ال بیاید یعنی بشود حشد شعبی...ضمنا با ال آمدن هر دو نیز صحیح است یعنی الحشد الشعبی ولی چیزی به اسم حشد الشعبی نداریم...این اصطلاح کاملا اشتباه است..

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها