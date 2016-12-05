۱۱۷ مستشار نظامی آمریکا وارد موصل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ائتلاف بین المللی موسوم به ضد داعش به سرکردگی آمریکا همچنان در عراق مداخله می کند.

در همین راستا، یک مسئول عراقی اعلام کرد: ۱۱۷ مستشار نظامی آمریکا به همراه ۷ سامانه توپخانه ای برای مشارکت در عملیات آزادسازی موصل وارد این شهر شدند.

پیش از این نیز «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا که تلاش دارد با بزرگنمایی اقدامات این کشور در عراق آزادسازی موصل را به نام واشنگتن تمام کند عنوان داشت که تا پیش از آغاز کار ترامپ احتمال بازپس گیری موصل وجود دارد.

گفتنی است، عملیات آزاد سازی موصل از تاریخ ۱۷ اکتبر با حضور بیش از ده ها هزار نفر از نیروهای ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی آغاز شده است.