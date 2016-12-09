تقویت تحقیق و پژوهش عاملی برای توسعه و پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوذر شاد در خطبههای امروز نماز جمعه کاکی با تشریح ویژگیهای مهدویت، اظهار داشت: از ویژگیهای حضرت ولیعصر(عج) میتوان به رهایی اهل عالم از استضعاف فکری و جهالت و غالب کردن لشکر عقل بر لشکر نفس و جهل و تکمیل مکارم اخلاق اشاره کرد.
وی اضافه کرد: استقبال مردم از امام عصر(عج) با جهالت است و جهالت در استقبال امام از جهالت در عصر رسول الله شدیدتر است و یاران حضرت کسانی هستند که با تاویل مخالفند و قرآن تاویل نمیکنند و ایشان تاویل را مختص معصوم میدانند.
امام جمعه موقت کاکی با تبریک سالروز ازدواج رسول اکرم(ص) و حضرت خدیجه تبریک بیان کرد: از ویژگیهای حضرت خدیجه میتوان به بصیرت نافظ، ایمان پایدار و سخاوت مندی و انفاق بیبدیل اشاره کرد.
وی با اشاره به سالروز ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت، به ویژگی های زندگی پیامبر و اخلاق او در زندگی پرداخت.
شاد با اشاره به روز پژوهش و عوامل توسعه پژوهش، تصریح کرد: سه عامل سختافزاری نرمافزاری و عامل انسانی از عوامل اصلی توسعه پژوهش هستند.
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