تقویت تحقیق و پژوهش عاملی برای توسعه و پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر شاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه کاکی با تشریح ویژگی‌های مهدویت، اظهار داشت: از ویژگی‌های حضرت ولیعصر(عج) می‌توان به رهایی اهل عالم از استضعاف فکری و جهالت و غالب کردن لشکر عقل بر لشکر نفس و جهل و تکمیل مکارم اخلاق اشاره کرد.

وی اضافه کرد: استقبال مردم از امام عصر(عج) با جهالت است و جهالت در استقبال امام از جهالت در عصر رسول الله شدیدتر است و یاران حضرت کسانی هستند که با تاویل مخالفند و قرآن تاویل نمی‌کنند و ایشان تاویل را مختص معصوم می‌دانند.

امام جمعه موقت کاکی با تبریک سالروز ازدواج رسول اکرم(ص) و حضرت خدیجه تبریک بیان کرد: از ویژگی‌های حضرت خدیجه می‌توان به بصیرت نافظ، ایمان پایدار و سخاوت مندی و انفاق بی‌بدیل اشاره کرد.

وی با اشاره به سالروز ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت، به ویژگی های زندگی پیامبر و اخلاق او در زندگی پرداخت.

شاد با اشاره به روز پژوهش و عوامل توسعه پژوهش، تصریح کرد: سه عامل سخت‌افزاری نرم‌افزاری و عامل انسانی از عوامل اصلی توسعه پژوهش هستند.