جای سیلی طوفان بر گونه روستائیان/طوفانزدگان آملی در حسرت وعده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود سه ماه پیش بامداد جمعه ۱۲ شهریور امسال طوفانی با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت به همراه بارش شدید باران و رعد و برق شهرستان آمل را درنوردید و موجب خسارت به تأسیسات شهرستان شد.

بر اثر این طوفان، سقف و سربندی حدود یکهزار واحد مسکونی، ۲۰ واحد مدرسه و مسجد، ۲۰ واحد کارخانه شالی‌کوبی، زمین‌های شالی و محصولات شالیکاران در شهرستان آمل خسارت وارد شد.

احمد منفرد فرماندار آمل پیش تر با اعلام اینکه مجموع خسارت طوفان ۱۲ شهریور ۳۱۸ میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال بوده با اشاره به بازدید مسئولان کشوری از مناطق آسیب دیده آمل گفته بود که خبرها و حمایت های خوبی از سوی مسئولان استانی و کشوری به خسارت دیدگان تعهد شده است.

علیرغم این خوش بینی های فرماندار ویژه آمل و بسیاری از مسئولین استانی و کشوری اما همچنان با گذشت سه ماه از طوفان هنوز اتفاق خاصی برای جبران خسارت در بین روستائیان نیافتاده است و همچنان خسارت دیدگان طوفان با خسارت پس از آن دست و پنجه نرم می کنند.

بیشتر واحدهای مسکونی و روستایی در بخش دابو و دشت سر آمل دچار خسارت شدید شدند. ساکنین روستای پاشاکلا دابودشت یکی از روستاهایی بود که بیشترین خسارت ناشی از طوفان خسارت را به خود گرفت.

فرماندار آمل قبلا از توزیع ۲۲ تریلی ایرانیت در میان خسارت دیدگان طوفان آمل خبرداده بود و گفته بود که این میزان شامل ۱۲۵۰ ورق ایرانیت به مساحت ۲۸ هزار مترمربع بود که بخش مهمی از مشکلات شهرستان را پس از خسارت رفع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این میزان آمار توزیع ایرانیت هم نتوانست جبران خسارت کند؛ به نحوی که روستای پاشاکلا دابودشت آمل با توجه به اینکه خسارت زیادی را متحمل شد متاسفانه به جز یک منزل مسکونی مابقی ساکنین، ایرانیتی که به مردم های مناطق دیگر تحویل داده بودند به دست آنان نرسید و همچنان منتظر حمایت مسئولین هستند.

بیشتر ساکنین این روستا که از عدم تحویل ایرانیت و توجه مسئولین شهرستان به روستای خود گلایه دارند می گویند: چرا نباید مسئولین به روستاهایی که آسیب دیدند وعده های تسهیلات دهند تا مردم را دلخوش کنند و بعد از گذشت ۳ ماه هیچ کمکی به ما نشود و زیر بار بدهی برویم.

این روستائیان می گویند: وعده های که از طرف مدیران جهت پرداخت تسهیلات کم بهره در روزهای بعد طوفان داده بودند محقق نشد و همچنان این روستاها در انتظار وعده های مسئولینند.

محمد غلامی ساکن روستای پاشاکلا دابو که امورات زندگی خود را با سرپرستی یک خانواده ۵ نفره و در یک خانه ۴۰ متری کلنگی که هر لحظه ممکن است بر روی سر خانواده اش خراب شود می گذراند به خبرنگار مهر می گوید: نصف سقف خانه ام به طور یک جا بلند و به پایین انداخته شد و هیچ گونه سر پناهی در آن باران نداشتیم و به دلیل اینکه هیچ گونه شغلی ندارم مجبور شدم همان حلب های کهنه را مجدد بر روی سقف خانه ام نصب کنم و هنوز که بارش باران شروع می شود از سقف خانه ام آب چکه می کند.

وی ادامه داد: در زمان طوفان ۲۰ سانتی متر آب بر روی کف خانه ام نشست و فقط عکس و فیلم ضبط کردند و به ما وعده دادند که به زودی تسهیلات داده می شود اما بعد ۳ ماه هیچ خبری نشد.

قاسم زاده یکی دیگر از ساکنان این روستا می گوید: بعد از طوفان ۱۰۰ درصد سقف خانه ام آسیب دید و ده میلیون تومان بابت تعمیر سقف برایم هزینه شد که به ما وعده های مساعدت داده بودند اما عملی نشد.

خانم حق پرست از ساکنان این روستا که سقف کامل خانه اش به ۲۰ متر آنطرف تر پرتاب شده بود می گوید: تمام زندگی من از جمله یخچال، پنکه، تلوزیون که قبل طوفان خریداری کرده بودم از بین رفت و تنها اقساط پرداختش برایمان باقی مانده است.

اصغر حمزه ای دهیار روستای پاشاکلا دابو در گفتگو با مهر گفت: طوفانی که ۱۲ شهریور اتفاق افتاد در اولین فرصت ساعت ۴ صبح به تمامی منزل بازدید و سرکشی کردیم عکس و فیلم گرفتیم گزارشات اولیه را تهیه کردیم چندین بار به بخشداری فرمانداری و مسئولین زیربط تماس گرفتم که خسارت مردم زیاد است حتی در بعضی منازل صد در صد خسارت دیدند که وضع زندگی خوبی نداشتند که وسایل خانه خود را به خانه همسایه ها بردند.

وی افزود: از طریق بنیاد مسکن بازدید کردند و تمام خانه ها سرکشی کردند چندین بار گزارشات را به بخشداری و فرمانداری و بنیاد مسکن بردیم و تمام پرونده ها در بنیاد مسکن موجود است که چه اندازه خسارت و چه تعداد خانه خراب شدند.

دهیار روستای پاشاکلا دابو افزود: هیچ ایرانیتی به ما تحویل ندادند فقط یکی از ساکنین روستا به بنیاد مسکن مراجعه کرد و پس از ۲۴ ساعت پافشاری ۶۰ عدد ایرانیت توانست تحویل بگیرد.

حمزه ای اظهار داشت: ۳۱ منزل مسکونی، یک مسجد و یک مدرسه به طور کامل آسیب دیدند و هیچ گونه اقداماتی برای رفع مشکل منازل مسکونی اقدام نشد و فقط یک روز بعد طوفان از روستا بازدید به عمل آمد.

بخشدار دابودشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در خصوص طوفان ۱۲ شهریور ۳۰۰ پرونده تخریب سقف منزل مسکونی در بنیاد مسکن شهرستان تشکیل شد و ۶۰ درصد کل تخریب ها مختص این بخش بوده است که کمترین ایرانیت به این بخش تحویل داده شد.

بهرام حیدری با بیان اینکه ۳ مدرسه در این بخش تخریب شد اظهار داشت: روستاهای شاه کلا، دنگ پیا، حسین آباد، پاشاکلا، مطهر علیا و سفلی، دیه بیشترین خسارت ها را متحمل شدند.

به گزارش مهر، اوضاع مناطق طوفان زده بخش های روستایی شهرستان آمل با گذشت سه ماه از طوفان همچنان حال ناخوشی دارد و بسیاری از خسارت دیدگان روستایی در انتظار تحقق وعده های مسئولین نشسته اند تا با دریافت آن بتوانند مرهمی بر زخم های کهنه شان بگذارند.