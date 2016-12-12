سید مجتبی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۸ شهرستان استان همدان در ایام جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، اجرای تئاتر خواهند داشت.

وی عنوان کرد: دو شهرستان نهاوند و ملایر در تمام ایام جشنواره اجرای تئاتر را با حضور هنرمندان بومی این شهرها برگزار می‌کنند و در مابقی شهرستان‌ها هنرمندانی از مرکز استان اجرای برنامه دارند.

مسئول کمیته شهرستان‌های جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با اشاره به اینکه هر شهرستان هرروز یک جنگ شادی برگزار می‌کند، بیان کرد: در شهرهای بهار، لالجین و صالح‌آباد نیز اجرای تئاتر و برنامه‌های شادی پیش‌بینی‌شده است.

وی بابیان به اینکه در ملایر نمایش «رشکی و مشکی» به کارگردانی رضا فقیهی از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه به روی صحنه می‌رود، افزود: جنگ شادی نیز ۲۵ آذرماه به برگزار خواهد شد.

موسوی به برگزاری نمایش «هپل مپل» به کارگردانی علیرضا سیف از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه در نهاوند اشاره کرد و گفت: روز پنج‌شنبه نیز جنگ شادی در این شهر برپا خواهد شد.

وی از اجرای نمایش «شاپرک‌ها» به کارگردانی حمیدرضا رضایی ‌مجد در اسدآباد، تویسرکان و بهار خبر داد و افزود: نمایش «اکو» به کارگردانی امید انصاری در رزن در روزهای ۲۳ و ۲۶ آذرماه و «گلپری» به کارگردانی محسن پور قاسمی در فامنین از تاریخ ۲۲ و ۲۳ آذرماه اجرا می‌شود.

مسئول کمیته شهرستان‌های جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در پایان گفت: در روزهای ۲۳ و ۲۴ آذرماه نیز نمایش «اون طرف دریاها کجاست» به کارگردانی سعید باغبانی در کبودرآهنگ اجرا خواهد شد.

بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، ۲۲ تا ۲۷ آذرماه در پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین برگزار می‌شود.