به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی پیش از ظهر یک شنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری کنگره نکوداشت آیت‌الله مظاهری اظهار داشت: آیت‌الله مظاهری دارای ویژگی‌های ارزنده شخصیتی و اخلاقی و از اساتید برجسته حوزه علمیه اصفهان در تدریس فقه، اصول و اخلاق است.

وی با بیان اینکه شخصیت علمی ایشان در حوزه‌های مختلف بی‌بدیل و کم‌نظیر است، افزود: آیت‌الله مظاهری در حوزه تفسیر قرآن، ساده و سلیس سخن می‌گوید و در حوزه تدریس مبحث ولایت‌فقیه زبانزد است و کتاب‌هایی نیز دراین زمینه تدوین کرده‌ است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان جامع‌نگری و ساده‌زیستی را از دیگر ویژگی‌های برجسته ایشان برشمرد و گفت: آیت‌الله مظاهری شخصیتی بین‌المللی دارند به نوعی که در تمامی همایش‌های ادیان توحیدی پیام راهگشایی ایشان نصب العین همایش و مورد استفاده تمام رهبران توحیدی شرکت کننده از صابئین، زرتشتی، یهودی و مسیحی بوده است.

حجت‌الاسلام ارزانی با بیان اینکه پیش از حضور ایشان در اصفهان ما درس قواعد فقهیه در حوزه علمیه نداشتیم، بیان داشت: آیت‌الله مظاهری دیدگاهی خاص به حوزه‌های علمیه خارج کشور دارد و شعبه‌ای از حوزه علمیه جامعة المصطفی با حمایت ایشان در اصفهان مستقر شده است.

وی آیت‌الله مظاهری را به نام مرجع مهاجر توصیف کرد و بیان داشت: حوزه علمیه اصفهان سنگ‌بنای حوزه علمیه قم بوده است و با حضور ایشان، اصفهان بار دیگر جایگاه سرنوشت‌ساز خود را در حوزه تشیع به دست آورد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به جامعیت علمی رئیس حوزه علمیه اصفهان اشاره و ابراز داشت: زعیم حوزه علمیه اصفهان به علوم کاربردی و نافع برای جامعه توجه خاص دارند و در فقه و اصول نظرات ارزشمندی دارند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۳۸ اثر از آیت‌الله مظاهری در روز همایش رونمایی می‌شود، گفت: در روز همایش موسوعه ایشان شامل ۲۸ جلد از آثار شامل اخلاق فارسی و عربی، ولایت فقیه، شروح دعا، منازل السالکین، قواعد فقهیه، ثبات الخیار و غیره رونمایی می شود.

حجت‌الاسلام ارزانی گفت: همچنین در این همایش سه جلد کتاب در قالب مقالات در حوزه اخلاق با نام مرزبان اخلاق، زندگینامه، منتخب و گزیده آثار نیز رونمایی می‌شود.