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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۶

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان:

مجموعه نخست موسوعه آیت‌الله مظاهری رونمایی می‌شود

مجموعه نخست موسوعه آیت‌الله مظاهری رونمایی می‌شود

اصفهان - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: در کنگره نکوداشت آیت‌الله مظاهری مجموعه نخست موسوعه ایشان شامل ۲۸ جلد کتاب موضوعی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی پیش از ظهر یک شنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری کنگره نکوداشت آیت‌الله مظاهری اظهار داشت: آیت‌الله مظاهری دارای ویژگی‌های ارزنده شخصیتی و اخلاقی و از اساتید برجسته حوزه علمیه اصفهان در تدریس فقه، اصول و اخلاق است.

وی با بیان اینکه شخصیت علمی ایشان در حوزه‌های مختلف بی‌بدیل و کم‌نظیر است، افزود: آیت‌الله مظاهری در حوزه تفسیر قرآن، ساده و سلیس سخن می‌گوید و در حوزه تدریس مبحث ولایت‌فقیه زبانزد است و کتاب‌هایی نیز دراین زمینه تدوین کرده‌ است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان جامع‌نگری و ساده‌زیستی را از دیگر ویژگی‌های برجسته ایشان برشمرد و گفت: آیت‌الله مظاهری شخصیتی بین‌المللی دارند به نوعی که در تمامی همایش‌های ادیان توحیدی پیام راهگشایی ایشان نصب العین همایش و مورد استفاده تمام رهبران توحیدی شرکت کننده از صابئین، زرتشتی، یهودی و مسیحی بوده است.

حجت‌الاسلام ارزانی با بیان اینکه  پیش از حضور ایشان در اصفهان ما درس قواعد فقهیه در حوزه علمیه نداشتیم، بیان داشت: آیت‌الله مظاهری دیدگاهی خاص به حوزه‌های علمیه خارج  کشور دارد و شعبه‌ای از حوزه علمیه جامعة المصطفی با حمایت ایشان در اصفهان مستقر شده است.

وی آیت‌الله مظاهری را به نام مرجع مهاجر توصیف کرد و بیان داشت: حوزه علمیه اصفهان سنگ‌بنای حوزه علمیه قم بوده است و با حضور ایشان، اصفهان بار دیگر جایگاه سرنوشت‌ساز خود را در حوزه تشیع به دست آورد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به جامعیت علمی رئیس حوزه علمیه اصفهان اشاره و ابراز داشت: زعیم حوزه علمیه اصفهان به علوم کاربردی و نافع برای جامعه توجه خاص دارند و در فقه و اصول نظرات ارزشمندی دارند.

وی  با بیان اینکه در  مجموع ۳۸ اثر از آیت‌الله مظاهری در روز همایش رونمایی می‌شود، گفت: در روز همایش موسوعه ایشان شامل ۲۸ جلد از آثار شامل اخلاق فارسی و عربی، ولایت فقیه، شروح دعا، منازل السالکین، قواعد فقهیه، ثبات الخیار و غیره رونمایی می شود.

حجت‌الاسلام ارزانی گفت: همچنین در این همایش سه جلد کتاب در قالب مقالات در حوزه اخلاق با نام مرزبان اخلاق، زندگینامه، منتخب و گزیده آثار نیز رونمایی می‌شود. 

کد مطلب 3847390

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