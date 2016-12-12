معرفی جوایز منتخب منتقدان/ «او» برنده بهترین فیلم خارجی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «لا لا لند» به کارگردانی دامین شازل در این فهرست نیز به عنوان برنده انتخاب شد. این فیلم که در ۱۲ بخش نامزد دریافت جایزه شده بود، در ۸ بخش موفق به کسب جایزه شد که شامل بهترین فیلم و بهترین کارگردان می شود. جوایز بهترین فیلمنامه غیراقتباسی، فیلمبرداری، طراحی صحنه، بهترین تدوین و موسیقی را نیز این فیلم از آن خود کرد.

«لا لا لند» که فیلم موزیکالی از نیمه قرن دوم بیستم است، فیلم‌های «ورود»، «فنس‌ها»، «ستیغ اره‌ای»، «اگر سنگ هم ببارد»، «شیر»، «دوست داشتن»، «منچستر کنار دریا»، «مهتاب» و «سالی» را پشت سر گذاشت.

این منتقدان جایزه بهترین فیلم خارجی‌زبان را به «او» از سینمای فرانسه اهدا کردند. «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی از نامزدهای این بخش بود.

جایزه بهترین بازیگر مرد نیز به کیسی افلک برای «منچستر کنار دریا» رسید و ناتالی پورتمن برای «جکی» جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد. جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل به ماهرشالا علی برای «مهتاب» رسید و وایولا دیویس برای «فنس‌ها» جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل را دریافت کرد. جایزه بهترین گروه بازیگری به بازیگران فیلم «مهتاب» تعلق گرفت.

جایزه بهترین فیلم بلند انیمیشن نیز به «زوتوپیا» اهدا شد.

در بخش تلویزیون نیز جایزه بهترین سریال درام به «بازی تاج و تخت» رسید و «سیلیکون ولی» بهترین سریال کمدی شناخته شد.