«خدمتکار» منتخب انجمن منتقدان فیلم آنلاین شد/ جا ماندن «فروشنده»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، جوایز سالانه انجمن منتقدان فیلم آنلاین امروز سوم ژانویه عصر برندگان ۲۰۱۶ خود را شناخت و در بخش بهترین فیلم خارجی، فیلم «خدمتکار» ساخته پارک چان-ووک از کره جنوبی موفق شد به عنوان برنده این بخش، رقبای خود شامل «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی از ایران، «او» ساخته پل ورهوفن از فرانسه، «تونی اردمان» ساخته مارن آده از آلمان و فیلم «نرودا» به کارگردانی پابلو لارین از شیلی را پشت سر بگذارد.

بیستمین دوره جوایز سالانه انجمن منتقدان فیلم آنلاین که از سوی نویسندگان سایت‌های معتبر سینمایی اهدا می‌شود، در بخش بهترین فیلم سال «مهتاب» را برگزید و کارگردان این فیلم بری جنکینز را نیز به عنوان بهترین کارگردان انتخاب کرد.

این در حالی بود که در این فهرست «لالا لند» و «مهتاب» هر یک نامز کسب ۷ جایزه شده بودند که بهترین فیلم و بهترین کارگردانی از جمله آنها بود.

«کوبو و دو رشته سیم» موفق شد تا عنوان بهترین فیلم انیمیشن بلند را به دست بیاورد.

کیسی افلک برای بازی در «منچستر کنار دریا» بهترین بازیگر مرد نقش اول و ناتالی پورتمن برای بازی در «جکی» بهترین بازیگر زن نقش اول شدند. جوایز نقش مکمل نیز به نائومی هریس برای «مهتاب» و ماهرشالا علی برای «مهتاب» رسید.

جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال به «اگر از آسمان سنگ ببارد» نوشته تیلور شریدان رسید و بهترین فیلمنامه اقتباسی نیز به «ورود» نوشته اریک هایسرر و ند چیانگ تعلق گرفت.

«لالا لند» تنها دو جایزه بهترین تدوین و بهترین فیلمبرداری را به خانه برد.

«او.جی: ساخت آمریکا» نیز جایزه بهترین مستند را از آن خود کرد.

سال پیش «مکس دیوانه: جاده خشم» ساخته جرج میلر به عنوان بهترین فیلم سال از سوی این انجمن انتخاب شده بود.

جامعه منتقدان فیلم آنلاین که از سال ۱۹۹۷ تشکیل شده به عنوان یکی از چند سازمان معتبر منتقدان بین‌المللی فیلم شناخته می‌شود و بازتاب دهنده آرای بیش از ۳۰۰ منتقد سینمایی است. امسال بیش از ۱۵۰ فیلم در فهرست بهترین فیلم‌های سال این جوایز جای داشتند و فیلم‌های خارجی از میان بیش از ۱۰۰ فیلم از گوشه و کنار جهان انتخاب شدند.