به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سه روز پس از آن که حلقه منتقدان نیویورک فیلم «لالالند» را به عنوان فیلم برتر خود انتخاب کردند و در بخش فیلم منتخب خارجی زبان فیلم «تونی اردمن» را برگزیدند، منتقدان فیلم لس‌آنجلس به فیلم «مهتاب» ساخته بری جنکینز به عنوان بهترین فیلم سال رای دادند و سه جایزه دیگر را به آن اهدا کردند.

«لالالند» به عنوان فیلم دوم در پنج بخش انتخاب شد اما تنها یک جایزه برد که موسیقی متن فیلم بود و این جایزه به جاستین هووریتس سازنده موسیقی و بنج پاسک و جاستین پل ترانه‌سرای فیلم اهدا شد.

دیگر فیلم محبوب منتقدان نیویورک فیلم «منچستر کنار دریا» ساخته کنت لونرگان بود که در اینجا نیز در سه بخش فیلم دوم شد.

این گروه به بازیگر فیلم «او» با بازی ایزابل هوپر جایزه بهترین بازیگر زن را اهدا کرد و فیلم «خدمتکار» ساخته پارک چان-وو را به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان برگزید و فیلم دوم این بخش را نیز «تونی اردمن» معرفی کرد.

در کمال تعجب انیمیشن منتخب این منتقدان نیز «نام تو» شد و فیلم «لاک پشت قرمز» دوم شد و «زوتوپیا» نادیده انگاشته شد. انیمیشن «نام تو» به پدیده‌ای در آن سوی آب‌ها بدل شده و ۱۷۰ میلیون دلار در ژاپن فروش کرده و ۴۱ میلیون دلار در چین فروخته است.

چهل ودومین جوایز سینمایی انجمن منتقدان لس‌آنجلس ۱۴ ژانویه (۲۵ دی) به برندگان‌ اهدا می‌شود.

تاکنون انجمن نقد فیلم آمریکا «فروشنده» را به عنوان بهترین فیلم انتخاب کرده و این فیلم از نامزدهای جوایز منتخب منتقدان آمریکا شده است، اما منتقدان نیویورک «تونی اردمن» فیلم کمدی آلمانی را بر فروشنده ترجیح دادند.