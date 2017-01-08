یک جایزه دیگر به «مهتاب» رسید/ معرفی منتخبان جامعه ملی منتقدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، پنجاه و یکمین دوره جوایز سالانه جامعه ملی منتقدان فیلم (NSFC) دیشب برندگان خود را شناخت و «مهتاب» به کارگردانی بری جنکینز را به عنوان بهترین فیلم سال ۲۰۱۶ معرفی کرد و جنکینز به عنوان بهترین کارگردان سال معرفی شد.

«منچستر کنار دریا» و «لا لا لند» نیز موفق به کسب آرای دوم و سوم در بخش بهترین فیلم شدند.

دمین شازل برای «لا لا لند» و کنت لونرگان برای ساخت «منچستر کنار دریا» انتخاب‌های بعدی این منتقدان بودند.

«مهتاب» جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را نیز برای بازی ماهرشالا علی دریافت کرد و جایزه بهترین فیلمبرداری نیز به این فیلم اهدا شد.

در بخش بهترین بازیگر مرد کیسی افلک برای فیلم «منچستر کنار دریا» انتخاب شد. در این بخش انتخاب‌های بعدی دنزل واشنگتن برای «حصارها» و آدام درایور برای «پاترسون» بودند.

در بخش بهترین بازیگر زن ایزابل هوپر باری «او» بیشتری آرا را به خود اختصاص داد و آنت بنینگ برای «زنان قرن بیستم» و ساندرا هولر برای «تونی اردمان» در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل نیز به میشل ویلیامز برای «منچستر کنار دریا» رسید.

جامعه ملی منتقدان فیلم در بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان با ۵۲ رای به «تونی اردمان» رای داد و در مکان بعدی «مستخدم» با ۲۶ رای جای گرفت و «او» و «چیزهای آینده» به صورت مشترک با ۱۹ رای در مکان سوم جای گرفتند.

جامعه ملی منتقدان فیلم شامل منتقدان فیلم آمریکاست و با رای ۵۴ عضو خود برندگان امسال را تعیین کرد.