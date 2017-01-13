به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، دمین شازل سازنده «لالا لند»، گرت دیویس سازنده «شیر»، بری جنکینز سازنده «مهتاب»، کنت لونرگان سازنده «منچستر کنار دریا» و دنی ویلنوو کارگردان «ورود» از سوی انجمن کارگردانهای آمریکا(DGA) به عنوان نامزدهای جایزه کارگردانی فیلم بلند سینمایی این دوره انتخاب شدهاند.
انتخاب ویلنوو و دیویس بزرگترین شگفتی این فهرست بود چرا که مارتین اسکورسیزی سازنده «سکوت» و دنزل واشنگتن برای فیلم تحسین شده «حصارها» و نیز مل گیبسون برای «ستیغ ارهای» در این فهرست جایی نیافتند. کلینت ایستوود با فیلم «سالی» نیز جایی در این فهرست به دست نیاورده است.
معرفی نامزدهای این انجمن به نوعی پیشبینی کارگردان برنده اسکار است و از سال ۱۹۵۰ تاکنون تنها ۷ برنده اسکار با برنده این انجمن یکی نبوده است.
این در حالی است که شازل در جوایز گلدن گلوب جایزه بهترین کارگردان را کسب کرد.
این جایزه از سال پیش در بخش بهترین کارگردانان اول نیز جایزه اهدا میکند که در این بخش بار دیگر نام گارت دیویس برای «شیر» قید شده است. کلی فرمون کریگ برای «مرز هفده»، تیم میلر برای «ددپول»، نیت پارکر برای «تولد یک ملت» و دان تراکتنبرگ برای «مسیر ۱۰ کلاورفیلد» دیگر نامزدهای جایزه بهترین کارگردانان اول هستند.
برندگان این جوایز چهارم فوریه (۱۶ بهمن) در مراسمی که در هتل بورلی هیلتون در لسآنجلس برگزار خواهد شد معرفی میشوند.
سال پیش آلخاندرو گونزالس ایناریتو برای «بازگشته» این جایزه را به خانه برده بود.
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