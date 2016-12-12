اجرای طرح «از سپر تا سپر» با خدمات در محل

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا فاطمی‌فر، مدیر خدمات پس از فروش نگین‌خودرو گفت: توسعه و استانداردسازی نمایندگی‌ها، توسعه خدمات و تامین قطعات یدکی جزو برنامه‌های جدید خدمات پس از فروش نگین‌خودرو است که به صورت جدی دنبال می‌شود؛ ما مدعی هستیم که بهترین قطعات را برای محصولات رنو ارائه می‌دهیم که در مقایسه با قطعات محصولات مشابه رقبا، بسیار ارزان است.

مدیر خدمات پس از فروش نگین‌خودرو، تعداد خودروهای سرویس‌رسان را ۱۵ دستگاه عنوان کرد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، با افزودن ۵ دستگاه دیگر به این سرویس‌دهنده‌های سیار، تا پایان سال با ۲۰ خودرو به محصولات رنو در محل خودرو خدمت‌رسانی می‌کنیم.

وی در مورد توسعه نمایندگی‌های نگین خودرو نیز گفت: مجموعا ۱۵ نمایندگی در کشور و به طور مجزا ۵ نمایندگی در مازندران، و یک نماینده رسمی در هریک از شهرهای ارومیه، کرمانشاه، تبریز، یزد، بندرعباس، همدان، شیراز، اردبیل، اهواز و کرج با استانداردهای جهانی تاسیس خواهد شد.