وحدت مسلمان ها و آحاد ملت حرف اول را در پیروزی می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «صبح و گفت و گو» رادیو گفت و گو با حضور حجت الاسلام صادق گلزاده معاون پژوهشی پژوهشگاه مطالعات تقریبی مجمع تقریب مذاهب و حجت الاسلام محمدعلی مطلبی فشارکی کارشناس مذهبی و ریاست حوزه علمیه حجت ابن الحسن (ع) و با موضوع هفته وحدت به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام والمسلمین صادق گلزاده با اشاره به اینکه اسلام بر مدار رحمت، مودت، رافت، عزت، سرافرازی، پایداری و ویژگی های مثبتی که در حقیقت آفرینش و در حقیقت وجود انسان وجود دارد و اراده الهی است، بنا نهاده شده است، گفت: این حقیقت را ما بر اساس قرآن وقتی نگاه می کنیم در دو ظرفیت ممتاز و برجسته یعنی خود قرآن و مفاهیم آسمانی اش و شخصیت پیامبر عظیم الشان جلوه گر می بینیم.

وی با اظهار به اینکه عزت اسلامی را جریان های افراطی و تکفیری خدشه دار کرده اند، بیان داشت: متاسفانه جریان های افراطی و تکفیری، اسلام عزت، اسلام سرافرازی، اسلام مودت، اسلام رافت را به اسلام خشونت مورد نظر اسرائیل و آمریکا و استکبار جهانی تبدیل کرده اند.

وی افزود: از دیگر سو می بینیم که قرآن الگو می دهد، تحقیقاً می بینیم که باز جریان های تکفیری معاصر و ذلیل در برابر استکبار و تسلیم در برابر دشمنان اسلام، سخت گیر و آسیب زننده و ویران گر برای امت اسلامی هستند.

معاون پژوهشی پژوهشگاه مطالعات تقریبی مجمع تقریب مذاهب ادامه داد: در نگاهی دیگر قرآن می گوید، ای مردم، خلاصه عظمت الهی را ما برای شما فرستادیم تا از او الگو بگیرید، پیامبر(ص) دین خودش را در مدینه و مکه پیاده کرد و می توانیم از آن استفاده حداکثری داشته باشیم.

وی با اشاره به هفته وحدت، اظهار داشت: هفته وحدت از دوازده ربیع الاول تا هفدهم ربیع الاول میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام و میلاد امام صادق (ع) است که در نقل اول، دوازدهم جمع زیادی از اهل سنت و شیعیان معتقد به میلاد پیامبر اسلام(ص) هستند و در نقل دوم، هفدهم جمعی از اهل سنت و عمده شیعیان به آن معتقد هستند، این فاصله دو نقل میلاد، خیر و برکت و رحمت و تعامل و هماهنگی امت، با شعار هفته وحدت معنا گرفت.

حجت الاسلام محمدعلی مطلبی فشارکی با بیان اینکه همه مسلمان ها با همدیگر، یکسری مشترکات دارند که از سیره پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت (ع) و نص صریح قرآن به دست می آید، گفت: یکی از سیره های پیامبر اسلام(ص) که همه قبول دارند و هم برای اهل تسنن و هم اهل تشیع، حجت است، این بود که با خواندن صیغه برادری، وحدت میان مسلمانان را برقرار کردند.

وی با اشاره به نقش وحدت و تفرقه در میان مسلمان اظهار داشت: همیشه در طول تاریخ آن چه که عامل پیروزی مسلمانان شده است، وحدت مسلمین بوده و آنچه که باعث شکست و سرشکستگی و از بین رفتن جامعه اسلامی بوده است، تفرقه و شکستن وحدت اسلامی بوده است.

این کارشناس مذهبی افزود: قرآن کریم از مردم دعوت کرده که به حبل الله چنگ بزنند برای اینکه تفرقه در میانشان ایجاد نشود. سیره پیامبر اسلام(ص) و ائمه هدی و علما و بزرگان دین و دلسورزان اسلام، در طول تاریخ دعوت مردم به وحدت است.

وی با بیان اینکه هیچ عالم دینی و هیچ روشنفکر دلسوز مردم را دعوت به تفرقه نمی کند و حرف هایی که تفرقه انگیز است را نمی زند، تصریح کرد: می بینیم، مقام معظم رهبری که هم یک اسلام شناس قوی هستند و هم یک شخصیت دلسوز در جهان اسلام هستند و در راس هرم مسلمین هستند و همه اینها را قبول دارند، چقدر مردم را دعوت به وحدت کرده اند و این سیره در زمان امام خمینی (ره) نیز بود و از وقتی که انقلاب پیروز شد، ندای وحدت در کلمات گوهر بار امام خمینی(ره) منور است.

ریاست حوزه علمیه حجت ابن الحسن (ع) با تاکید بر اینکه وحدت مسلمان ها و آحاد ملت حرف اول را در پیروزی می زند، گفت: عقل سلیم، خرد ورزی، فکر و اندیشه صحیح اقتضاء می کند که ما روی مشترکات خودمان سرمایه گذاری کنیم. همه مسلمان ها در پیامبرشان، قبله شان و در خیلی از پایه های اصلی دین مشترک هستند.

وی متذکر شد: اگر در بعضی از موارد هم صحبت هایی را دارند، الان وقت آن صحبت نیست. اگر در بعضی موارد صحبت هایی را دارند، مطالبی هست که باید در مراکز علمی بررسی شود نه اینکه در کوچه و بازار مطرح شود.

قابل ذکر است، برنامه «صبح و گفت و گو» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ صبح از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت و گو مراجعه کنند.