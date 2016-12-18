به گزارش خبرنگار مهر، کتاب داستانی «آمبر براون اسباب‌کشی می‌کند» نوشته بروس کاویل و الیزابت لِوی به‌عنوان یازدهمین عنوان مجموعه کتاب‌های «آمبر بروان» با ترجمه فرمهر منجزی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شد.

بروس کاویل و الیزابت لوی در مجموعه کتاب‌های «آمبر براون» با خلق داستان‌های طنز که زبان شخصیت بچه‌ای با همین نام روایت می شوند، احساسات تلخ و شیرین این کودک را پس از جدایی پدر و مادرش به شکلی واقعی به تصویر کشیده‌اند.

آمبر براون خودش را این گونه معرفی می‌کند: در سن نه سال و نه ماهگی فهمیده‌ام که همه چیز تغییر می‌کند؛ چه بخواهم و چه نخواهم. نمی‌خواهم زندگی‌ام زیر و رو شود، اما مامان و بابا از هم جدا شده‌اند. نمی‌خواهم دوست صمیمی ام از من جدا شود، اما جاستین از شهر ما رفته است. تغییرهای بزرگ گاهی خوب‌اند اما گاهی هم دردهای بزرگی با خودشان به همراه می‌آورند...

«آمبر براون اسباب کشی می کند» در ۱۹ فصل نوشته شده است. در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

من، آمبر بروان، فکر می کنم باید علیه کسانی که بچه ها را در یک صبح فوق العاده شنبه به مدرسه می فرستند قانونی وضع کنند. مطمئنم در این مورد حق با من است، چون خانم هالت به ما گفته قانون اساسی آمریکا مجازات های «بی رحمانه و غیرمعمول» را منع کرده است. نمی دانم مدرسه رفتن در روز شنبه غیرمعمول است یا نه اما مطئنم که این کار بی رحمانه است.

پدر می رسد جلو دبیرستان. این مدرسه پنجاه میلیارد بار بزرگ تر از مدرسه من است. خب، شاید هم این قدر گنده نباشد. اما آن قدر بزرگ هست که ترسناک به نظر برسد.

پدر روی شانه ام می‌زند و می‌گوید: «امتحانت را خوب بدهی آمبر، شاید یک روز واقعا به این دبیرستان بیایی.»

خرناسی برایش می‌کشم و می‌گویم: «فکر می کنی حرفت بامزه است؟»

پدر چشمکی می‌زند و می‌گوید: «عزیزم، شوخی کردم.»

این کتاب با ۱۸۴ صفحه مصور، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر شده است.